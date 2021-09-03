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إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

تكنولوجيا

سامسونج تطلق نسخة جديدة من تابلت Galaxy Tab S7 FE.. سعر ومواصفات

تابلت Galaxy Tab
تابلت Galaxy Tab S7 FE

أطلقت شركة سامسونج Samsung، رسميا أحدث منتجاتها من الأجهزة اللوحية، والذي يحمل اسم Galaxy Tab S7 FE، بنسخة واي فاي فقط Wi-Fi-only للأسواق الهندية، بعد أن قدمت نسخة LTE من جهاز التابلت فى شهر يونيو من العام الحالي 2021، والذي يدعم القلم الإلكتروني الذكي S PEN، والعديد من المميزات المذهلة.

يأتى نسخة Wi-Fi-only  من جهاز تابلت سامسونج Galaxy Tab S7 FE، ببعض مكونات الإصدار السابق LTE، كالشاشة التي تأتي من نوع TFT، و معالج شركة كوالكوم الأمريكية، الذي من نوع Snapdragon 778 G، فيما تميز بالعديد من المواصفات الرائعة والإمكانات المتميزة، كما جاء ببطارية كبيرة، مع دعم لتقنية الشحن السريع، وفقاً لموقع "Newsbytesapp".

 

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تابلت سامسونج يدعم القلم الإلكتروني S Pen

يمتاز تابلت سامسونج الجديد Galaxy Tab S7 FE، بشاشة من نوع TFT، و بقياس 12.4 بوصة، والتى تأتى بجودة عرض QHD، وتبلغ دقتها 1600× 2560 بكسل، مع نسبة عرض إلى ارتفاع تبلغ 10:16، مع تصميم مستطيل، وحواف موحدة وهيكل معدني، كما يدعم القلم الإلكتروني الذكي S Pen.

The tablet offers S Pen support
تابلت سامسونج الجديد Galaxy Tab S7 FE

ويحتوي تابلت Galaxy Tab S7 FE من سامسونج على كاميرا خلفية بدقة 8 ميجابكسل، بالإضافة إلى كاميرا أمامية للتصوير السيلفي ومكالمات الفيديو بدقة 5 ميجابكسل، وتستطيع الكاميرا الخلفية والأمامية تسجيل مقطع فيديو بدقة عالية تبلغ 1080 بكسل، بمعدل 30 إطار في الثانية.

ويتم تشغيل تابلت سامسونج Galaxy Tab S7 FE بمعالج شركة كوالكوم الأمريكية، من نوع Snapdragon 778 G، والذي جاء مقترنا بذاكرة وصول عشوائي رام سعة 4 جيجابايت، وذاكرة تخزين داخلية سعة 64 جيجابايت، ويعمل بواجهة المستخدم One UI 3.1، المرتكزة على نظام تشغيل أندرويد 11.

ويمتلك تابلت Galaxy Tab S7 FE من سامسونج، بطارية كبيرة تبلغ سعتها 10090 مللي أمبير في الساعة، يتم شحنها عبر منفذ شحن من نوع Type-C، تدعم تقنية الشحن السريع بقوة 45 وات، كما يأتي مرفقاً شاحن بقدرة 15 وات، ويدعم الجهاز اللوحي الإتصال اللاسلكي مزدوج النطاق Wi-Fi، والبلوتوث Bluetooth 5.0، بالإضافة إلى تقنية تحديد المواقع GPS.

وقد جاء تابلت سامسونج Galaxy Tab S7 FE، بسعر 575 دولار "أي ما يعادل 9 آلاف جنيه مصري"، كما جاء بخيار 4 ألوان هي: الأسود والفضي والأخضر والوردي.

سامسونج Galaxy Tab S7 FE تابلت نسخة واي فاي الأجهزة اللوحية

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