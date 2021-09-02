سامسونج تضيف ميزات ذكية لهواتفها القابلة للطي القديمة

توفر هواتف سامسونج القابلة للطي Galaxy Z Fold 3 و Galaxy Z Flip 3، مجموعة من الميزات الذكية الجديدة كجزء من تحديث One UI 3.1.1، والتي تم تطويرها خصيصا للأجهزة المحمولة ذات الشاشات المطوية.

وبحسب ما ذكره موقع "theverge" التقني، تقدم سامسونج حاليا لبعض هواتفها القابلة للطي القديمة، بعض المزايا التي حصلت عليها طرازات العام الجاري، فإذا كنت من مالكي Fold 2 أو Z Flip أو Galaxy Fold، يمكنك الحصول حاليا على بعض المزايا الرائعة دون الحاجة إلى تغيير جهازك.



إليك بعض الميزات الذكية سامسونج الجديدة التي تضيفها إلى الإصدارات القابلة للطي القديمة Fold 2 و Z Flip و Galaxy Fold، والتي ستساعد في تسهيل استخدام الأجهزة.



1. السحب والتقسيم:

تتيح لك ميزة Drag and Split سحب الرابط الذي تريد التحقق منه إلى حافة الشاشة وفتحه في صفحة الويب أو الرسالة الأصلية.

2. نوافذ التطبيقات القابلة للتعديل:

تسمح لك هذه الميزة في ضبط ارتفاع وعرض التطبيقات الفردية، واستخدام أكثر من ثلاث تطبيقات في وقت واحد عبر شاشتك، كما ستحصل النماذج القديمة أيضا على وظيفة التطبيق الدورية تلقائيا، ونسب العرض إلى الارتفاع المخصصة، وعرض مقسم مضاف حديثًا لتطبيقات المراسلة.

3. تدوير جميع التطبيقات:

تضيف سامسونج واحدة مزايا الشاشة الرئيسية لهواتفها الجديدة، وهي ميزة تدوير جميع التطبيقات، والتي تجبر التطبيقات على استخدام الوضع المرن لمشاهدة محتوى الفيديو على نصف شاشة مطوية ، مع وجود عناصر تحكم في التشغيل على الجانب الآخر.

ويشار إلى أنه ستقوم سامسونج بطرح تحديث واجهة المستخدم One UI 3.1.1، لمالكي هواتف Fold 2 و Z Flip اعتبارا من اليوم، بينما من المتوقع أن يحصل Galaxy Fold الأصلي على التحديث بعد أسبوع تقريبا.