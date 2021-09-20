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إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

مرأة

بـ 3 طرق سريعة.. طريقة تحضير كيكة الشيكولاتة

صدى البلد

ب3 طرق سريعة ومجربة يمكنك تحضير الكيك أحلى من المحلات إليك طريقة تحضير الكيك بطرق مختلفة اختارى الطريقة التى تناسبك وفقا لموقع بولد سكاى الهندي.

مقادير تشيز كيك بالشوكولاتة 

5 بيض 

1 كوب سكر 

فانيلا 

كريمة مخفوقة 

- للزينة

لوز  شرائح

تشيز كيك بالشوكولاتة 

50 جرام زبدة 

نصف كوب شوكولاتة مذوبة 

نصف كوب زبادي 

علبة بسكوت شاي 

2 ملعقة كبيرة سكر 

2 ملعقة كبيرة كاكاو 

1 ملعقة قرفة 

2 علبة جبنة كريمي 

طريقة تحضير تشيز كيك بالشوكولاتة

1-فى وعاء  تخلط الزبدة البسكويت مع البسكويت  ثم يقلب جيدًا، ويوضع في قالب التشيز كيك ويتم وضعه فى الثلاجة.

2- في الخلاط يتم  خلط الجبنة مع الزبادي، ثم قومى بإضافة البيض والسكر والفانيليا والشكولاتة المذابة.

3-يخرج القالب من الثلاجة ثم يضاف عليه الخليط ويوضع في الفرن  ثم يخرج من الفرن ويترك حتى يبرد.

4-يوضع في الثلاجة حتى يتماسك ثم يزين. 

مقادير  كيك الشوكولاتة


1/3 كوب سكر
1/8 ملعقة صغيرة ملح
1/2 ملعقة صغيرة فانيليا
1/4 كوب دقيق

1/2 كوب زبدة غير مملحة
15 جرام شوكولاتة داكنة
1/2 كوب + 2 ملاعق صغيرة من قطرات الشوكولاتة
1 بيضةيس كريم فانيليا للتقديم

بمذاق لا يقاوم.. طريقة عمل كيك الجزر بالجبن

طريقة عمل كب كيك الجزر


طريقة تطبيق الوصفة..

2-سخني الفرن على 160 درجة مئوية وحضري قالبين صغيرين للكيك وتمزج الزبدة والشوكولاتة ونصف كوب من قطرات الشوكولاتة في وعاء مقاوم للحرارة. 

2-ضعى الوعاء فوق إناء به ماء مغلي وتذوب المكونات مع التحريك ثم  اغلقي النار واتركي المعجون يبرد. 

3-اخفقي البيض مع السكر ونضيف الشوكولاتة المذابة والملح والفانيليا والدقيق. 

4-ضعى الخليط في القوالب وضعي ملعقة صغيرة من قطرات الشوكولاتة على الوجه واضغطي عليها برفق حتى منتصف الكعكة واخبزي الكيك لمدة 15 إلى 20 دقيقة .


مقادير كب كيك الشوكولاتة البيضاء والداكنة

2 بيض 

100 جرام سكر 

50 جرام سكر بني 

1 ملعقة صغيرة فانيليا 

100 مل لبن رايب 

100 جرام شوكولاتة شيبس بيضاء 

100 جرام شوكولاتة شيبس غامقة

100 جرام شوكولاتة داكنة مذابة 

45 جرام كاكاو بودرة 

120 جرام دقيق 

نصف ملعقة صغيرة بيكنج صودا 

ثلاثة أرباع ملعقة صغيرة بيكنج بودر 

ربع ملعقة صغيرة ملح 


طريقة تحضير كب كيك الشوكولاتة البيضاء والداكنة


1- فى العجان يخفق زبدة وسكر وسكر بنى ثم يضاف البيض والفانيليا تدريجيا" مع استمرار الخفق ثم تضاف الشوكولاتة ثم تضاف المقادير الجافة واللبن رايب ثم تخلط جيدا ثم تضاف الشوكولاتة شيبس وتقلب

2- يوضع خليط الكب كيك فى قالب كب كيك  ثم تدخل الفرن .

3- تخفق زبدة وسكر بنى ثم تضاف كريمة  ثم يوضع الخليط فى كيس حلوانى ويزين الكب كيك بالفروستنج والشوكولاتة شيبس

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