عاجل
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

أخبار العالم

الإنذار الأخير للبشرية.. الأمم المتحدة تدعو قادة العالم إلى إنقاذ الكوكب

التغير المناخي
التغير المناخي

مع بقاء أقل من ستة أسابيع قبل أن يعقد قادة العالم قمة المناخ في جلاسكو، سيعقد الأمين العام للأمم المتحدة أنطونيو جوتيريش ورئيس الوزراء البريطاني بوريس جونسون، مائدة مستديرة لقادة العالم، اليوم الاثنين، لمعالجة الأسباب المؤدية إلي التغير المناخي الذي ادي إلي العديد من الكوارث الطبيعية.

ووفقا لوكالة رويترز للأنباء، قال سيلوين هارت، مساعد الأمين العام للأمم المتحدة والمستشار الخاص، إن الاجتماع المغلق للجمعية العامة للأمم المتحدة سيضم قادة من بضع عشرات من الدول يمثلون الدول الصناعية والاقتصادات الناشئة والدول النامية الضعيفة، وسيكون الاجتماع حول العمل المناخي.

وقال أنطونيو جوتيريش، الأمين العام للأمم المتحدة، الاسبوع الماضي: "يجب دق جرس الانذار، العالم لا يكترث للتغير المناخي".

وتهدف مناقشة المائدة المستديرة إلى ضمان نتيجة ناجحة في مؤتمر الأمم المتحدة للمناخ الذي سيعقد في الفترة من 31 أكتوبر إلى 12 نوفمبر في جلاسكو، وذلك في الوقت الذي تظهر فيه التقارير الأخيرة أن الدول الكبري والقوي العظمي بعيدة عن المسار الصحيح لأهداف خفض الانبعاثات والتزامات تمويل المناخ.
وحتى يوم الجمعة، قال هارت إن ما بين 35 و 40 دولة ستشارك، لكنه رفض ذكر اسمها.

وذكر تقرير صدر يوم الجمعة الماضي، عن منظمة التعاون الاقتصادي والتنمية، أن الدول الغنية على الأرجح لم تساهم بمبلغ 100 مليار دولار العام الماضي لمساعدة الدول النامية على التعامل مع تغير المناخ بعد زيادة التمويل بأقل من 2٪ في عام 2019 كما كان متفقا عليه.

وتتوقع الأمم المتحدة سماع مقترحات جديدة من بعض الدول الكبري، حول كيفية تعزيز أهداف خفض الانبعاثات الخاصة بها والوضوح حول كيفية تحقيق هدف 100 مليار دولار.

وقال هارت إن "جوتيريس سيضغط أيضًا على الدول المانحة وبنوك التنمية متعددة الأطراف لإظهار التقدم نحو تحقيق هدفه المتمثل في زيادة حصة التمويل المخصص لمساعدة البلدان على التكيف مع تغير المناخ إلى 50٪ من المستوى الحالي البالغ 21٪".

وأضاف: إن "التمويل الحالي المخصص للتكيف يبلغ حوالي 16.7 مليار دولار سنويًا، وهو جزء بسيط من تكاليف التكيف المقدرة الحالية بحوالي 70 مليار دولار سنويًا"

انفجار بركان جزر الكناري.. إجلاء 5000 شخص وتعليق حركة الطيران | فيديو

الأمم المتحدة: بالرغم من انخفاض الوفيات.. زيادة عدد كوارث تغير المناخ وارتفاع حجم الأضرار

الكوارث الطبيعية تهدد الكوكب

ذكرت وكالة الأرصاد الجوية التابعة للأمم المتحدة، أن الكوارث الطبيعية الناجمة عن تغيرات المناخ التي تضرب العالم تتسبب في حجم أضرار أكبر بسبع مرات مما كانت عليه في السبعينيات، لكن هذه الكوارث تقتل عددًا أقل بكثير من الناس مما كانت عليه في الماضي.

ووفقا لوكالة أسوشيتد برس، خلال الكوارث المناخية التي وقعت في السبعينيات والثمانينيات، كان يموت حوالي 170 شخصًا يوميًا في جميع أنحاء العالم.

وقالت المنظمة العالمية للأرصاد الجوية في تقريرها، الذي ناقش أكثر من 11 ألف كارثة مناخية وقعت في نصف القرن الماضي، "لقد انخفضت حالات الوفاة الناجمة عن الكوارث المناخية إلى حوالي 40 وفاة يوميًا في وقتنا الحالي".

ويأتي التقرير خلال صيف مليء بالكوارث على مستوى العالم، بما في ذلك الفيضانات القاتلة في ألمانيا وموجة الحر التي ضربت دول حوض البحر المتوسط​​، وإعصار إيدا الجامح الذي ضرب الولايات المتحدة وحرائق الغابات التي تفاقمت في العالم بسبب الجفاف.

وقال بيتيري تالاس، الأمين العام لمنظمة العالمية للأرصاد الجوية، في مؤتمر صحفي، "الخبر السار هو أننا تمكنا من تقليل عدد الضحايا بمجرد أن بدأنا في مواجهة عدد كبير من الكوارث مثل: موجات الحر، وأحداث الفيضانات، والجفاف، وخاصة العواصف الاستوائية الشديدة مثل إعصار إيدا، التي ضربت مؤخرًا ولاية لويزيانا".

وأضاف: "لكن الخبر السيئ هو أن الخسائر الاقتصادية تتزايد بسرعة كبيرة ومن المتوقع أن تستمر، وسنشهد المزيد من الظواهر المناخية القاسية بسبب تغير المناخ، وستستمر الكوارث المناخية خلال العقود القادمة".

في سبعينيات القرن الماضي، بلغ متوسط ​​عدد الكوارث المناخية في العالم حوالي 711 كارثة سنويًا، ولكن من عام 2000 إلى عام 2009 كان هذا يصل إلى 3536 حالة في السنة.

وأشار التقرير إلي أن متوسط ​​عدد الكوارث السنوية انخفض قليلاً في 2010 إلى 3165 كارثة.

جاءت معظم الوفيات والأضرار خلال 50 عامًا من الكوارث المناخية من العواصف والفيضانات والجفاف.

وأشارت الأمم المتحدة، إلي أن كلفت كوارث الطقس حوالي 175 مليار دولار على مستوى العالم، في السبعينات، وزاد ذلك إلى 1.38 تريليون دولار للفترة من 2010 إلى 2019.

وقال مسؤولو الأمم المتحدة المعنيون بالكوارث المناخية، إن السبب وراء زيادة الخسائر هو أن المزيد من الناس ينتقلون إلى مناطق خطرة حيث تغيرات المناخية تجعل كوارث الطقس أقوى وأكثر تواترا.

وقالت سامانثا مونتانو، أستاذة إدارة الطوارئ في أكاديمية ماساتشوستس البحرية، ومؤلفة كتاب علم الكوارث، إنها قلقة من أن عدد القتلى قد يرتفع بسبب التغيرات المناخية.

وعلي ما يبدو أن كوارث المناخ هذا العام، تبدو قادمة كل أسبوعين مع إعصار إيدا وحرائق الغابات والفيضانات في أمريكا وألمانيا والصين.

الأمم المتحدة بوريس جونسون انطونيو جوتيريش رئيس الوزراء البريطاني التعاون الاقتصادى العمل المناخي دول حوض البحر المتوسط لأمين العام للأمم المتحدة التغير المناخي كوارث الكوارث الطبيعية تغير المناخ حرائق الغابات الدول الغنية منظمة التعاون الاقتصادي

موضوعات متعلقة

الجيش الإيراني يوجه رسالة تحذير شديدة اللهجة لـ إسرائيل

انفجار بركان جزر الكناري.. إجلاء 5000 شخص وتعليق حركة الطيران | فيديو

صفقة الغواصات المشؤومة.. هل فشلت محاولات تهدئة فرنسا ؟

القوات الجوية الأمريكية تتوقع كارثة بحلول عام 2035

بعد اشتعال الصراع.. تحرك عاجل من بايدن لإنهاء أزمة الغواصات الفرنسية

بسبب صفقة الغواصات.. خبير صيني: أستراليا هدف محتمل لضربة نووية

الجهاد الإسلامي توجه رسالة عاجلة للأسرى الـ6 الذين فروا من سجن جلبوع

قتلي وجرحي.. حركة الشباب الإرهابية تدمر مطارا في الصومال

ترشيحاتنا

بعد تحذير إسرائيل.. الحرس الثوري الإيراني يستعرض أحدث معداته العسكرية

رئيس جامعة حلوان: تسجيل 30 ألف طالب قديم للحصول على لقاح كورونا|فيديو

وزيرة الصحة: استمرار العمل بحملة معًا نطمئن لمدة شهر بدلا من 10 أيام

السفارة البريطانية بالقاهرة تطلق مسابقة "الرياضة من أجل المناخ"

بسبب عمارة يعقوبيان| حكاية "علقة ضرب"من العمال لـ تحية كاريوكا - نوستالجيا

في أخر أيام الصيف.. طقس شديد الحرارة وشبورة كثيفة على الطرق غدا

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

ننفرد باختيار عصام الحضري لرباعي حراسة مرمي منتخب مصر

سقوط صادم لـ الذهب.. ومفاجأة في أسعار المعدن الأصفر اليوم الاثنين 20-9-2021

بعد أزمة القيد.. حقيقة إقصاء الزمالك من دوري أبطال إفريقيا

كان ماشي عكس.. مفاجأة فى واقعة دهس خطيب الأوقاف بمدينة نصر

حريق بـ ٣ محلات تجارية بالغردقة والدفع بـ ٤ سيارات للحماية المدنية

شوبير يزف أخبارا سارة لجماهير الأهلى قبل السوبر المصري

بعد تولي الإدارة الجديدة.. تغيير اسم نادي مصر المقاصة

شريف إكرامي يحرج رمضان صبحي ويكشف عن وجه ابنه في عيد ميلاده

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

طريقة عمل باستا بالخضار.. بالخطوات والصور

أبرز إطلالات النجمات على السجادة الحمراء لحفل توزيع جوائز إيمي 2021

خلال تصوير مسلسل الفرح فرحنا.. أوس أوس يحتفل بعيد زواجه

زوجة حمادة هلال تثير الجدل.. هل هو الظهور الأول بدون حجاب؟

فيديو

تريلا دهست سيارته.. ردود فعل غاضبة بعد مصرع إمام مسجد

قوات خاصة تطوق سد النهضة .. ماذا يحدث في إثيوبيا؟

فيديو جراف.. نجوم خرجوا عن صمتهم بعد قرار السيسي بتحسين معيشة الفنانين

سبب دخول الأب النار .. كتابة ميراث البنات في التركة يثير الجدل

المزيد

ساحة رأي

إسلام عوض يكتب: الحزام والطريق يغير خارطة تحالفات الكبار

نعمة محمد الشنشوري تكتب: سالموا تسلموا

أميرة سيد يونس تكتب: الإسلام دين السلام

هبة مصطفي تكتب: عهود للإنسانية 

هالة الدمراوى تكتب: عادل إمام وحشنى !

د. وفاء شبارة تكتب: سبتمبر الحيران

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

ريهام مازن

«الأوكتاجون».. صقر العروبة الساهر !

د . مجدى بدران

سلامتك ومناعتك في فصل الخريف

د.احمد فخرى

قبول الأخر والحساسية للرفض

د. ماريان جرجس

على طاولة الأمم المتحدة هذا العام

د. جهاد عودة

«جيوبلوتكس الفوضى وتجديد الطلبان»: اضطراب الحدود الأفغانية التركمانستانية

نجاة عبد الرحمن

من طرف خفى «4»

إلهام أبو الفتح

سر الحاج محمود العربي

المستشار أسـامة الصعيدي

المستحيل ليس مصرياً

اﻟﻤﺰﻳﺪ