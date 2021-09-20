اقتصاد عمان|19% ارتفاعًا فى إنتاج القمح

بلغ إجمالي إنتاج محصول القمح في السلطنة للموسم الزراعي 2020 / 2021 نحو 2649 طنًّا محققًا ارتفاعًا بنسبة 19 بالمائة مقارنة بالموسم الزراعي الماضي 2019 /2020.

وأشارت وزارة الثروة الزراعية والسمكية وموارد المياه في تقرير صادر عن وكالة الانباء العمانية، إلى أن إجمالي مساحة الأراضي المزروعة بالقمح في الموسم 2020 / 2021 تصل إلى 2449 فدانًا مسجلة ارتفاعًا بنسبة 6ر19 بالمائة مقارنة بالموسم الماضي، وارتفع عدد المزارعين خلال الموسم الحالي بنسبة 5ر5 بالمائة.

وبينت الوزارة أن محافظة الداخلية تصدرت محافظات السلطنة من حيث أعلى مساحة مزروعة حيث بلغت 6ر1109 فدان بنسبة قدرها 45 بالمائة من إجمالي مساحات القمح المزروعة بالسلطنة والأولى من حيث الإنتاجية لمحصول القمح بإنتاج بلغ 6ر1465 طن أي بنسبة 55 بالمائة.

بينما جاءت محافظة الظاهرة في المرتبة الثانية من حيث المساحة والبالغة 5ر576 فدان وبإنتاج بلغ 650 طنًّا بما نسبته 5ر24 بالمائة، تلتها محافظة ظفار بإنتاج 360 طنًّا، ثم محافظتا شمال وجنوب الباطنة بإنتاج بلغ 6ر83 طن، فيما شكلت مساحة باقي محافظات السلطنة 5ر113 فدان أي ما نسبته 6ر4 بالمائة من إجمالي المساحة المزروعة وبإنتاج بلغ 8ر89 طن بنسبة 4ر3 بالمائة من إجمالي الإنتاج.

ووضحت الوزارة أن متوسط الإنتاج خلال موسم (2019/ 2020م) وموسم (2020/ 2021م) بلغ 1ر1 طن / فدان، فتصدرت ولاية بهلا الولايات الأكثر إنتاجا ليبلغ 710 أطنان وبمساحة مزروعة 6ر445 فدان، تلتها ولاية عبري بإنتاجية بلغت 437 طنًّا وبمساحة 363 فدانًا، ثم ولاية ثمريت بإنتاج 360 طنًّا وبمساحة مزروعة 6ر537 فدان، في حين بلغت كمية إنتاج ولاية نزوى 287 طنًّا وبمساحة 225 فدانًا، وبلغت إنتاجية ولاية منح 239 طنًّا بمساحة مزروعة بلغت 8ر225 فدان.

وأكدت الوزارة أنها تولي اهتمامًا كبيرًا للنهوض بمحصول القمح بالتعاون مع العديد من المنظمات والمراكز البحثية الدولية والإقليمية والمحلية من خلال تنفيذ برامج بحثية وإرشادية لتطوير أصناف القمح المحلية وإدخال أصناف مستوردة لتجربتها تحت الظروف السائدة بالسلطنة، ووضعت المديرية العامة للبحوث الزراعية والحيوانية تطوير أصناف جديدة مقاومة لظروف الإجهادات البيئية كالحرارة والأمراض من أولوياتها من خلال تحسين وتطوير زراعة القمح لتقليل الفجوة في الإنتاج وتحسين الجودة والتغلب على التحديات التي تواجه المحصول في السلطنة كالتدهور الوراثي جراء الزراعة المتكررة.