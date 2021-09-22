بعد 15 سنة..هاني سلامة لزوجته: بحبها أكتر من أول يوم اتجوزنا فيه|فيديو

قال الفنان هاني سلامة، “أنا اتجوزت بالعقل في الأول ولكن النهارده بعد 15 سنة جواز بحبها أكتر من أول يوم اتجوزنا فيه”.

وأضاف هاني سلامة، خلال لقاء له لبرنامج “صاحبة السعادة” عبر فضائية “دي ام سي”، ان عشان هي دي العِشرة ودي ترتيبة ربانية أنا آه كنت عايز واحد اتنين تلاته اربعه بس الله أعلم ربنا هيبعتلك إيه".

وتابع الفنان هاني سلامة، أنه “مع الوقت هي شافت معايا حاجات كتير حلوة وحاجات وحشة بردو وقد إيه هي حد عاقل وبتعرف تحافظ على بيتها”.

هي شافت معايا حاجات كتير حلوة

وأشار سلامة إلى أنه مع الوقت هي شافت معايا حاجات كتير حلوة وحاجات وحشة بردو.