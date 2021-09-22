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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

منوعات

ضجة على السوشيال ميديا.. حقيقة وفاة اليوتيوبر "بريزة" من صديقه عمر دندي..فيديو

صدى البلد

أنتشرت في الفترة الأخيرة ضجة كبيرة بين رواد مواقع التواصل الاجتماعي حول خبر وفاة اليوتيوبر الشهير "بريزة " والذي كان يظهر دائما مع البلوجر "عمر دندى " في فيديوهات بمحتوي كوميدى للجماهير على صفحاتهم الخاصة .

وفي حوار خاص لـ "دندى " مع موقع "صدى البلد" قال إنه بدء العمل مع "بريزة " بعد ظهورهم في أول فيديو كوميدى رفعة دندى علي صفحتة ، من ثم طالب الجماهير بظهور "بريزة " برفقة "دندى " بشكل مستمر، علي الرغم من رفضه لهذا.

وأكد "دندى " على حبه لظهوره بشخصه فقط دون الظهور مع أحد ولكن رغبة الظهور وحب مساعدته لبريزة حتي يصبح فنانا مشهورا حسب رغبته وافق وبدأ في  إنشاء صفحة خاصة بيهم وارتبط ظهورهم ببعض ارتباطاً وثيقاً.

ونوه اليوتيوبر عن أنه أنفصل عن بريزة لمدة أربع شهور وذلك حسب رغبة بريزة ، فاعتقد الجماهير أنه قد توفي أو حدث مشكلة بينهم ولكن كانت بسبب تعرض بريزة لوعكة صحية ،وبعدها ظهر بريزة مرة اخري معه في فيديوهات .

وأشار إلي أنه تلقي خبر وفاة "بريزة" صباح الجمعة الماضية ،فأعلنه عبر صفحته ومن هنا حدثت ضجة كبيرة بين المتابعين مكذبين الخبر وذلك بسبب حبهم لة ،لافتاً الي أن الجمهور تطاول عليه بالكذب واتهامه بالادعاء من أجل الشهرة .

وأختتم" دندى " باعترافه بوفاة بريزة والتعبير عن حزنة باختفائه عن السوشيال ميديا لمدة تزيد عن الشهرين ،مضيفاً بأنه سينشر شهادة الوفاة في القريب العاجل بعد هدوء أسرته التي خيم عليهم الحزن .

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