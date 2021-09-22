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إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

أخبار العالم

السعودية.. تدمير طائرة مفخخة أطلقتها ميليشيا الحوثي تجاه خميس مشيط

تدمير طائرة مفخخة
تدمير طائرة مفخخة أطلقتها ميليشيا الحوثي

دمرت دفاعاتالتحالف العربي لدعم الشرعية بقيادة السعودية، اليوم الأربعاء، طائرة مسيرة مفخخة، أطلقتها ميليشيا الحوثي تجاه خميس مشيط.

وبحسب وسائل إعلام خليجية، قال التحالف الذي تقوده المملكة العربية السعودية، إنه يتابع النشاط الحوثي بإطلاق المسيرات المفخخة، ويتخذ إجراءات صارمة لحماية المدنيين.

السعودية.. اعتراض طائرتين مسيرتين مفخختين أطلقتهما ميليشيا الحوثي تجاه خميس مشيط

تدمير طائرة مفخخة أطلقتها ميليشيا الحوثي على خميس مشيط بالسعودية

وأمس، الثلاثاء، دمرت دفاعات التحالف بالسعودية، ثلاث مسيرات أطلقتها الميليشيات باتجاه خميس مشيط.

وأكد التحالف العربي في اليمن بقيادة السعودية، اتخاذ الإجراءات العملياتية لحماية المدنيين بما يتوافق مع القانون الدولي الإنساني.

وتستمر الميليشيات الانقلابية في استهداف المدنيين بالسعودية عبر الصواريخ أو الطائرات المفخخة التي تتمكن قوات التحالف من اعتراضها وتدميرها.

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