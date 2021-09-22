السعودية.. تدمير طائرة مفخخة أطلقتها ميليشيا الحوثي تجاه خميس مشيط

دمرت دفاعاتالتحالف العربي لدعم الشرعية بقيادة السعودية، اليوم الأربعاء، طائرة مسيرة مفخخة، أطلقتها ميليشيا الحوثي تجاه خميس مشيط.

وبحسب وسائل إعلام خليجية، قال التحالف الذي تقوده المملكة العربية السعودية، إنه يتابع النشاط الحوثي بإطلاق المسيرات المفخخة، ويتخذ إجراءات صارمة لحماية المدنيين.

وأمس، الثلاثاء، دمرت دفاعات التحالف بالسعودية، ثلاث مسيرات أطلقتها الميليشيات باتجاه خميس مشيط.

وأكد التحالف العربي في اليمن بقيادة السعودية، اتخاذ الإجراءات العملياتية لحماية المدنيين بما يتوافق مع القانون الدولي الإنساني.

وتستمر الميليشيات الانقلابية في استهداف المدنيين بالسعودية عبر الصواريخ أو الطائرات المفخخة التي تتمكن قوات التحالف من اعتراضها وتدميرها.