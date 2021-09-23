سعر ومواصفات هوندا CRV موديل 2021 في السعودية| صور

تعد فئة السيارات السيدان من أهم الفئات التي يكثر عليها الطلب وذلك لما توفره من عملية وأداء قوي مناسب لكل الفئات.



تعد السيارة هوندا CRV موديل 2021 أحد أشهر السيارات السيدان في العالم شهرة وانتشاراً في الأسواق العالمية والعربية وذلك لما تقدمه من قيمة مقابل السعر.



بدأ أنتاج سيارة هوندا CRV موديل 2021 في عام 1995 وبدأت في غزو الأسواق الأمريكية بقوة و كان ذلك هدف الشركة الكورية منذ البداية و بالفعل حققت هدفها و كانت هي الأكثر مبيعاً في الأسواق الأمريكية آخر 20 عاماً رغم وجود الكثير من المنافسين الأقوياء في هذه الفئة.

تستمد سيارة هوندا CRV موديل 2021 بمحرك سعة 2400 سي سي و بقوة 184 حصان وعزم دوران يصل إلي 244 نيوتن/متر وتبلغ سرعتها القصوي 200 كيلو متر في الساعة وتبلغ قدة السيارة علي التسارع من 0 حتي 100 كيلو متر خلال 9.8 ثانية.

وجاءت هوندا CRV موديل 2021 بمقصورة أمامية واسعة مع مقاعد من القماش و ونظام وسائد هوائية تعمل علي أمتصاص الصدمات و شاشة وسائط متعددة تعمل باللمس و خاصية بلوتوث و نظام ملاحة متطور لمساعدة السائق علي تحديد الطريق و مثبت الكتروني للسرعة.

وتتوافر هوندا CRV موديل 2021 بجنوط رياضية بمقاس 18 أنش ومصابيح هالوجين أمامية و خلفية و مصابيح LED و سبويلر خلفي و نظام ذكي لركن السيارة و فتحة سقف تعمل بالكهرباء ومثبت سرعة بالأضافة لحساسات خلفية وكاميرا خلفية.

سعر سيارة هوندا CRV موديل 2021 في الأسو اق السعودية ، يبدأ من 135.000 حتي يصل إلى 151.000 ألف ريال سعودي.