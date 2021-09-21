تتفوق على السيدان.. قائمة أسعار وطرازات الهوندا سيفيك هاتشباك 2022

أعلنت شركة هوندا عن أسعار موديلها الجديد الهوندا سيفيك هاتشباك لعام 2022، التي تبدأ بسعر 23,915 دولار، وتكلف الشرائح المختلفة ما بين ألف دولار و1900 دولار إضافية، لتكون بذلك أغلى نسبيا من طرازات هوندا السيدان.

وفقًا لموقع "كار آند درايفر" المتخصص في السيارات، تصل هوندا سيفيك الهاتشباك إلى الوكلاء بدءًا من اليوم، لتكون البديل الأكثر راحة وعملية من شقيقتها السيدان، حيث يحتوي النموذج الجديد من الهيكل على مساحة تخزين أكبر من سيارة السيدان ويقدم إمكانية ناقل حركة يدوي على طرازات معينة.

تبدأ الأسعار من 23,915 لطراز سيفيك LX الأساسي، بينما سعر سيفيك السبورت تورينج يصل إلى 30,415 دولار، وهي أسعار أغلى من فئة السيدان والتي لا تتوفر إلا مع ناقل حركة أوتوماتيكي.

تتوافر الهوندا هاتشباك بنفس خياري المحرك مثل سيارة السيدان، إما 2.0 لتر بأربعة أسطوانات مستقيمة أو توربو 1.5 لتر بأربع أسطوانات مستقيمة أيضا، وتأتي بشكل قياسي مع ناقل حركة أوتوماتيكي متغير باستمرار.

يأتي المحرك بقوة 158 حصانًا في طراز الـهوندا سيفيك LX الأساسي، وهوندا سيفيك السبورت ويقدر بـ 25,115 دولار أمريكي، وفي الفئة الرياضية "سبورت سيفيك"، يوفر ناقل حركة يدوي بست سرعات كخيار متاح بدون تكلفة إضافية على السعر.

أشار الموقع المتخصص في السيارات، إلى أنه بغض النظر عن الدليل المتوفر للأسعار وقسط السعر، هناك فرق رئيسي آخر بين تشكيلة هاتشباك ومجموعة سيارات السيدان وهو أن هاتشباك تقدم تقليم EX-L مع تنجيد جلدي، بينما تتوفر سيارة السيدان على شكل EX بمقاعد من القماش، مما يعني أنه على العميل شرائح الشريحة الأعلى من الـ Touring للحصول على التنجيد المحدث.