هوندا تطلق شارة TrailSport الجديدة المخصصة للطرق الوعرة

كشفت هوندا عن تشكيلة جديدة في سياراتها ستحمل شارة TrailSport الفرعية وهي مجموعة المركبات المخصصة للطرق الوعرة وتشمل الشاحنات و سيارات الـSUV الرياضية المتعددة الاستخدامات، وستصدر أول سيارة تحمل الشعار الجديد آخر 2021.

وفقًا لموقع "كار آند درايفر" المتخصص في السيارات، ستحصل سيارات شارة الـ TrailSport على واجهة أكثر عضلية وخلفية أكثر قوة. فمع انحسار سوق سيارات السيدان والكوبيه في الولايات المتحدة الأمريكية والتضخم الواضح في تشكيلة سيارات الدفع الرباعي لشركات صناعة السيارات، أصبح من المألوف إنشاء علامات فرعية تركز على مركبات مخصصة للطرق الوعرة لإعطاء عربات الكروس أوفر بعض التغييرات لتحصل على مظهر أكثر صرامة وشراسة، قررت هوندا أن تنضم إلى مجموعة الشركات التي خصصت شارة لمركبات الطريق الوعرة، وأعلنت رسميًا عن تقديم شارة TrailSport ، والتي تقول هوندا إنها ستكتب فصلًا جديدًا في تاريخها مع الشاحنات الخفيفة المخصصة للطرق الوعرة".

توقع الموقع المتخصص في السيارات أن تكون الشاحنة الصغيرة Ridgeline و Passport crossover هي أول سيارات من طراز هوندا تتلقى تغييرات لتناسب شارة الـ TrailSport ، ومن المحتمل أن تتوسع الشارة لتشمل Pilot و CR-V أيضًا.

ستنتج الشركة في السنوات القليلة القادمة طرازات TrailSport ، مع إضافة إطارات أكثر ضخامة وثقلًا، وإطارات احتياطية بحجم كامل، وحماية مضاعفة للجزء السفلي، ستشمل هذه السيارات المخصصة لجميع التضاريس أيضًا ضبطًا متخصصًا في نظام التعليق، وارتفاعات أعلى للركوب، وأنظمة دفع رباعي أكثر قدرة.

أعلنت هوندا أن أول طرازات TrailSport ستطرح في الأسواق أواخر 2021 قبل طرح الطرز الأكثر تخصصًا في المستقبل القريب.