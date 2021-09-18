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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

سيارات

باسم إنتيجرا.. هوندا تكشف عن سيفيك الجديدة في الصين

هوندا إنتيجرا 2022
هوندا إنتيجرا 2022

أعلنت شركة هوندا مؤخرا عن استعدادها لطرح سيارة جديدة موديل 2022 والتى ستحمل اسم إنتيجرا  Integra ، وتنضم الى فئة السيارات السيدان .

 

ولكن جاء موقع وزارة الصناعة وتكنولوجيا المعلومات الصينية ، ليكشف لنا تفاصيل السيارة الجديدة من هوندا ، وصور خاصة للسيارة من الخارج وتفاصيل القوة .

وتاتى الابعاد الخارجية للسيارة هوندا إنتيجرا Integra موديل 2022 ، بطول 4689 ملم، وعرض 1802 ملم، وارتفاع 1415 ملم .

 

وتستمد السيارة هوندا إنتيجرا Integra موديل 2022 ، قوتها من محرك VTEC Turbo رباعي الأسطوانات سعة 1.5 لتر بقوة 180 حصانًا وعزم دوران 240 نيوتن متر، و ناقل حركة من نوع CVT.

وتظهر السيارة هوندا إنتيجرا Integra موديل 2022 ، بمظهر السيارات السيفيك ، لكن بواجهة امامية وخلفية معاد تصميمها ، حيث حصلت على مصابيح أمامية أنحف وشبكة أكثر تقليدية ومآخذ هواء أصغر ، و عجلة معدنية جديدة مصممة بقطر يصل إلى 18 بوصة .

 

اما فى خلفية السيارة فتم وضع مصابيح خلفية بتقنية LED على شكل L ، واكصدام خلفي رياضي مع عاكسات عمودية وأنبوب عادم مخفي ، بالاضافة الى توفير أنابيب عادم مزدوجة اختياريًا .

اما المقصورة الداخلية للسيارة هوندا إنتيجرا Integra موديل 2022 ، فتضم لوحة عدادات رقمية مقاس 10.2 بوصة، وشاشة لمس معلوماتية ترفيهية مقاس 7 أو 9 بوصات، وميزة تصميم قرص العسل الأفقي الكامل العرض على لوحة القيادة التي تندمج مع فتحات المكيف .

تكنولوجيا الداخلية وزارة الصناعه تكنولوجيا المعلومات هوندا سيارات الصينية سيارة جديدة موديل 2022 شركة هوندا السيارات السيدان هوندا إنتيجرا

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