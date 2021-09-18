باسم إنتيجرا.. هوندا تكشف عن سيفيك الجديدة في الصين

أعلنت شركة هوندا مؤخرا عن استعدادها لطرح سيارة جديدة موديل 2022 والتى ستحمل اسم إنتيجرا Integra ، وتنضم الى فئة السيارات السيدان .

ولكن جاء موقع وزارة الصناعة وتكنولوجيا المعلومات الصينية ، ليكشف لنا تفاصيل السيارة الجديدة من هوندا ، وصور خاصة للسيارة من الخارج وتفاصيل القوة .

وتاتى الابعاد الخارجية للسيارة هوندا إنتيجرا Integra موديل 2022 ، بطول 4689 ملم، وعرض 1802 ملم، وارتفاع 1415 ملم .

وتستمد السيارة هوندا إنتيجرا Integra موديل 2022 ، قوتها من محرك VTEC Turbo رباعي الأسطوانات سعة 1.5 لتر بقوة 180 حصانًا وعزم دوران 240 نيوتن متر، و ناقل حركة من نوع CVT.

وتظهر السيارة هوندا إنتيجرا Integra موديل 2022 ، بمظهر السيارات السيفيك ، لكن بواجهة امامية وخلفية معاد تصميمها ، حيث حصلت على مصابيح أمامية أنحف وشبكة أكثر تقليدية ومآخذ هواء أصغر ، و عجلة معدنية جديدة مصممة بقطر يصل إلى 18 بوصة .

اما فى خلفية السيارة فتم وضع مصابيح خلفية بتقنية LED على شكل L ، واكصدام خلفي رياضي مع عاكسات عمودية وأنبوب عادم مخفي ، بالاضافة الى توفير أنابيب عادم مزدوجة اختياريًا .

اما المقصورة الداخلية للسيارة هوندا إنتيجرا Integra موديل 2022 ، فتضم لوحة عدادات رقمية مقاس 10.2 بوصة، وشاشة لمس معلوماتية ترفيهية مقاس 7 أو 9 بوصات، وميزة تصميم قرص العسل الأفقي الكامل العرض على لوحة القيادة التي تندمج مع فتحات المكيف .