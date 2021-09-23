الست أمينة قهرها سي السيد وتنبأت بوفاتها.. محطات في حياة آمال زايد

تحل اليوم ذكرى وفاة الفنانة امال زايد ،هي واحدة من أشهر من مثلن دور الأم في السينما في حقبة الستينات.. وتنوعت أدوارها بين الكوميديا والتراجيدى، ويبقى شخصية "الست أمينة" هي الأشهر في مشوارها الفني.

بدأت الفنانة أمال زايد مشوارها الفني عام 1939 حيث ظهرت في السينما لأول مرة في فيلم "بائعة التفاح" وفيلم دنانير مع أم كلثوم، ثم التحقت بعد ذلك بالفرقة القومية، لبضع سنوات، حيث تعرفت على زوجها عبد الله المنياوي، والتي أنجبت منه ابنتها معالي زايد، وجمالات، ومحمد، وماجدة، ثم توقفت عن العمل الفني 15 عاما، وعادت مرة أخرى للسينما عام 1959.

خلال مشوارها الفني شاركت أمال زايد في مجموعة من الأفلام والمسرحيات كما عملت بالإذاعة، ومن الأفلام التي شاركت فيها:" دنانير، بياعة التفاح، زليخة تحب عاشور، المتهمة، عايدة، طاقية الإخفاء، من أجل حبي، حب في حب، يوم من عمري، بين القصرين، بياعة الجرايد، آخر جنان، قصر الشوق، عفريت مراتي، شيء من العذاب، شيء من الخوف، حياتي، عين الحياة، دعوة للحياة، الحب الذي كان".

تنوعت أدوار أمال زايد بين الكوميديا والتراجيدى، فلا يستطيع أحد أن ينسى دورها الكوميدى في فيلم "طاقية الإخفاء"، وفيلم "عفريت مراتى"، أما التراجيدى فقد برعت فيه في العديد من الأفلام.

كما شاركت في مسلسلات، " العسل المر، ناعسة، الحائرة"، ومن المسرحيات:" بين القصرين، خان الخليلي، طبيخ الملايكة".

ومن المفارقات أن شخصية الست أمينة كانت أبعد ما تكون عن شخصية أمال زايد الحقيقية وهو ما كشفته ابنتها جمالات وابنها محمد خلال استضافتهما في إحدى الفضائيات حيث أكدت أن والدتها، كانت شخصية قوية جدًا أمام أبنائها بعكس الفيلم، وعلى الرغم من أنها كانت حنونة، إلا أنها ليست ساذجة بالمرة".



وأشار ابنها، الدكتور محمد عبد الله، إلى أنها كانت حازمة جدا، ولا تدلل أي منهم، كما أنها هي من تمنت له أن يكون طبيبًا، وهو ما تحقق: "هي اللي خلتني أطلع دكتور، ومفرقتش بيني وبين أخواتي البنات، وأخري في البيت برجع 9 ونص زيهم".

وعن الأيام الأخيرة في حياة أمال زايد، قالت جيجي زايد، ابنة الفنانة أمال زايد، إن السبب الحقيقي وراء وفاة والدتها، كان إصابتها بورم خبيث في الأمعاء، وتم اكتشاف المرض في أيامها الأخيرة، لذلك لم تتمكن من العلاج.

وأضافت جيجي زايد، خلال تصريحات تليفزيونية، أن فيلم "خان الخليلي" من أحب الأعمال للفنانة الراحلة أمال زايد، حيث إنها قدمت العمل أيضًا كمسرحية، موضحة أن والدتها كانت حزينة للغاية على وفاة شقيقتها "ماجدة"، لدرجة أنها في أيامها الأخيرة أخبرتهم: "أنا رايحة لماجدة علشان لوحدها".