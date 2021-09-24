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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

سيارات

بناء على رغبة الجماهير.. سيتروين تصدر Ami إلى المملكة المتحدة في 2022

سيتروين آمي
سيتروين آمي

إقبال شديد على سيارة السيتروين آمي الصغيرة ذات المقعدين من قبل العملاء البريطانيين، جعل رؤساء العلامة التجارية الفرنسية يعطوا الضوء الأخضر لتصديرها للمملكة المتحدة البريطانية.

وفقا لصحيفة "ديلي ميل" البريطانية، تلقت الشركة الفرنسية حوالي 12 ألف طلب لحجز سيتروين آمي الكهربائية، وهو ما يعد طلبا غير مسبوق في السوق البريطاني على سيارات السيتروين، التي يبلغ سعرها 6 آلاف جنيه استرليني.

جاء في بيان صدر هذا الصباح من الشركة الفرنسية أنه: "نظرًا للطلب غير المسبوق من قبل العملاء، يسر سيتروين الإعلان عن إطلاق سيتروين آمي في المملكة المتحدة خلال ربيع 2022، منذ ظهورها لأول مرة في عام 2020 ، كانت سيتروين آمي تلفت الأنظار في جميع أنحاء العالم وليس فقط المملكة المتحدة"

تقول سيتروين أن آمي بشكلها الأنيق وحجمها الصغير، تعيد إلى الأذهان طراز الـ CV2 الاقتصادية، وأكدت أنها تشعر بالفخر والاعتزاز والسعادة أنها ستصدر سيارتها الصغيرة إلى بريطانيا حتى بعد البريكست وخروج بريطانيا من الاتحاد الأوروبي، وكنوع من الاحتفال والإشادة والترحيب الشديد بالحدث قامت بتغطية إحدى نماذجها بالعلم البريطاني.

سيتروين آمي مدعومة ببطارية 5.5 كيلو وات في الساعة، تتمتع السيارة الكهربائية النقية الخالية من الانبعاثات بسرعة قصوى تبلغ 28 ميلاً في الساعة ومدى يصل إلى 46 ميلاً في الشحنة الواحدة ويتم إعادة شحنها في ثلاث ساعات فقط، سيتم إعادة تكييف سيارة Ami لتلائم  سوق المملكة المتحدة ولكن سيتم بيعها مع عجلة قيادة في الجهة اليسرى فقط، ومع ذلك، فإن السيارة تتميز بأنها صغيرة جدًا وعجلة القيادة مركزية للغاية في تلك المقصورة بحيث لن يحدث فرقًا يذكر للعملاء البريطانيين الذين سوف يسعدون ويرغبون في تجربة قيادتها.

الفرنسية سيتروين سيتروين آمي Ami

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