البوصلة يستعرض نجاحات شركة بيراميدز للتطوير العقاري.. فيديو

عرضت الإعلامية منال سعيد خلال برنامجها «البوصلة» المذاع على فضائية «صدى البلد2» تقرير مصورا لشركة بيراميدز للتطوير العقاري.



وأوضح التقرير المذاع ببرنامج "البوصلة"، المذاع عبر قناة "صدى البلد 2"، تقديم الإعلامية منال السعيد، أن شركة بيراميدز للتطوير العقارى، تمتاز بخبرة سنوات عديدة فى التطوير العقارى.

وأوضح التقرير أن شركة بيراميدز للتطوير العقارى، بدأ نشاطها فى العاصمة الفرنسية باريس، وبدأت العمل فى مصر منذ عام 2013 .

وأكد التقرير، أن بيراميدز للتطوير العقارى حققت نجاحات كبيرة من خلال المشروعات التى أنشأتها فى مصر وأثبتت تميزها في الفكر التسويقي.

وأشار التقرير، إلى أن بيراميدز للتطوير العقارى نفذت العديد من المشروعات بالعاصمة الإدارية الجديدة.