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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

تعليم

جامعة المنصورة تبدأ المرحلة الثانية لتطعيم طلابها بلقاح فيروس كورونا

بدء تطعيم المرحله
بدء تطعيم المرحله الثانية لطلاب جامعة المنصورة

أعلن الدكتور أشرف عبد الباسط رئيس جامعة المنصورة  فى تصريحات له اليوم الأحد أن الجامعة وضعت خطة شاملة لتلقى جميع منتسبى الجامعة لقاحات فيروس كورونا فى ظل خطة الدولة الشاملة ووزارة التعليم العالى لتحصين جميع منتسبى الجامعة بلقاح آمن وفعال لتقليل فرص الإصابة بعدوى COVID-19 والحد من أعراضها واكتساب الجسم مناعة تجاهها.

وأكد أن الجامعة قامت بتنفيذ المرحلة الأولى لتلقى لقاحات فيروس كورونا بالجامعة للطلاب القدامى عن طريق الاعلان بأسماء الطلاب بكشوف معلنة على مواقع الكليات ومواقع التواصل الاجتماعى وبلغت نسبة الطلاب الذين تلقوا التطعيم 54.4 % من اجمالى عدد الطلاب القدامى حيث حققت كلية الآداب أكبر عدد لتطعيم الطلاب وبلغ عدد الطلاب الذين تم تطعيمهم 10294 طالب كما حققت كلية التمريض أكبر نسبة لتطعيم طلابها بلغت 91 % من عدد الطلاب المقيدين بالكلية .

وأشار الى أن الجامعة بدأت المرحلة الثانية لتطعيم الطلاب بالجرعة الثانية بدءا من يوم السبت الموافق 25 سبتمبر 2021 م وبالنسبة للطلاب المستجدين تم البدء فى تلقى الجرعة الأولى لقاحات فيروس كورونا مع اجراءات الكشف الطبى  وبالنسبة للطلاب المستجدين الذين لم يبلغوا سن 18 عاما سيتم الاعلان عن مواعيد تطعيمهم بعد بلوغهم سن التطعيم 18عاما .

كما أكد أن الجامعة اتخذت كافة الإجراءات الإلزامية لضمان سرعة التطعيم لكافة منسوبي الجامعة وربط تواجد الطلاب بالحرم الجامعى بحصولهم على التطعيم، ضمانًا لتحقيق عام دراسى آمن صحيًا لكافة عناصر المنظومة التعليمية.

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