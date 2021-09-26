رابطة الأندية: 5 أكتوبر موعدا مبدئيا لسحب قرعة الدوري

حدد المكتب التنفيذى لرابطة الأندية، 5 أكتوبر المقبل موعدا مبدئيا لسحب قرعة الدورى الممتاز الجديد 2021 - 2022.



واعتمد المكتب التنفيذى لرابطة الأندية، انطلاق الدورى العام الجديد يوم 25 أكتوبر المقبل، بعد قرار اتحاد الكرة بالموافقة على تصورات كارلوس كيروش المدير الفنى للمنتخب الوطنى وانطلاق الدورى فى هذا الموعد.





وقرر المكتب التنفيذى لرابطة الأندية، فى اجتماعه اليوم، استحداث بطولة جديدة تحت مسمى "كأس الرابطة"، على أن يتم تنظيمها فى الموسم الكروى الجديد، بعد عرض تفاصيلها على أندية الدورى الممتاز.



من ناحية أخرى، كشف مسؤولو اتحاد الكرة أنه لن يتم تطبيق تقنية الفيديو فى مباراة الأهلي وبيراميدز فى ربع نهائي بطولة كأس مصر، وأكد مسؤولو الجبلاية تمسكهم بالاتفاق السابق مع الأندية بتطبيق التقنية فى مباريات نصف نهائي ونهائي كأس مصر فقط.