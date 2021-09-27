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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

بين الناس

أهالي عزبة الشنبات فى الأقصر يطالبون باستبدال مواسير الصرف المتهالكة

صدى البلد

شكا أهالى عزبة الشنبات التابعة لعزبة أبو دغار بحاجر ارمنت غرب محافظة الأقصر ، في رسالة بعث بها لخدمة القرّاء التي يقدّمها موقع "صدى البلد"، من تهالك مواسير الصرف الصحى مما يؤثر على صحة المواطنين .

وقال المواطن محمد الحجازى عبد الهادى ، في رسالة بعث بها لخدمة القرّاء " بين الناس " التي يقدّمها موقع "صدى البلد": "نشكو نحن أهالى القرية يستغيثون من أضرار مواسير الفخار امتلأت بـالصدأ والترسبات وقطر الماسورة ضيق وغير صحي برجاء تغيير المواسير إلي بلاسيتك 6 بوصة صحية.

وأضاف وتابع: “رغم تقديم العديد من الشكاوى لشركة مياه شرب نتضرر فيها من انقطاع المياه التى حصلنا منها على العديد من الوعود بشأن عودة المياه للضخ بانتظام وعدم انقطاعها مرة أخرى ولكن لم تتم الاستجابة ، ويوميا فيها مشاكل وقطر الموسير ضيق و لا يصلح لأنه مليئ بالرمال والرواسب وشبكة المجارى العمر الانفرادى بتاعها كادت تنعدم فعلاً، مطالبا بتغير المواسير رأفة بحال الأهالى”.

وناشد الأهالى ، رئيس الشركة القابضة لمياه الشرب والصرف الصحي التدخل انقاذ 90 أسرة وحل تلك الأزمة والتخفيف عنهم، خاصة في انتشار فيروس كورونا، وضرورة الالتزام بالنظافة الشخصية.

للتواصل مع القارئ من خلال رقم 
٠١١٤١٢٨١٣٣٦


ويقدّم موقع "صدى البلد" الإخباري، خدمة بين الناس حرصًا منا على التواصل مع القارئ وإيمانًا منا بأن الرسالة الصحفية الأهم التي يحملها الموقع هي خدمة المواطن والعمل على إيصال صوته للمسئولين والمتابعة المستمرة للوصول إلى حل، ويأتي ذلك من خلال الخط الساخن 5731 و01025555056 أو من خلال رقم الواتس آب 01006735360.
ويعمل قسم "بين الناس" دائما على خدمة المواطن أولا من خلال التواصل مع المسئولين والوزارات المعنية ورؤساء الأحياء في حل مشاكل المواطنين في جميع محافظات الجمهورية، ويناشد المسئولين التواصل مع الحالات المنوه عنها لحل مشكلاتهم، تنفيذا لتوجهات الدولة والقيادة السياسية بضرورة تواصل المسئولين مع المواطنين في شتى محافظات الجمهورية والتفاعل مع متطلباتهم والرد على شكاواهم.

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انتشار فيروس كورونا الشركة القابضة لمياه الشرب والصرف الصحي صحة المواطنين انقطاع المياه محافظة الاقصر مواسير الصرف

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