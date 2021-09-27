أهالي عزبة الشنبات فى الأقصر يطالبون باستبدال مواسير الصرف المتهالكة

شكا أهالى عزبة الشنبات التابعة لعزبة أبو دغار بحاجر ارمنت غرب محافظة الأقصر ، في رسالة بعث بها لخدمة القرّاء التي يقدّمها موقع "صدى البلد"، من تهالك مواسير الصرف الصحى مما يؤثر على صحة المواطنين .

وقال المواطن محمد الحجازى عبد الهادى ، في رسالة بعث بها لخدمة القرّاء " بين الناس " التي يقدّمها موقع "صدى البلد": "نشكو نحن أهالى القرية يستغيثون من أضرار مواسير الفخار امتلأت بـالصدأ والترسبات وقطر الماسورة ضيق وغير صحي برجاء تغيير المواسير إلي بلاسيتك 6 بوصة صحية.

وأضاف وتابع: “رغم تقديم العديد من الشكاوى لشركة مياه شرب نتضرر فيها من انقطاع المياه التى حصلنا منها على العديد من الوعود بشأن عودة المياه للضخ بانتظام وعدم انقطاعها مرة أخرى ولكن لم تتم الاستجابة ، ويوميا فيها مشاكل وقطر الموسير ضيق و لا يصلح لأنه مليئ بالرمال والرواسب وشبكة المجارى العمر الانفرادى بتاعها كادت تنعدم فعلاً، مطالبا بتغير المواسير رأفة بحال الأهالى”.

وناشد الأهالى ، رئيس الشركة القابضة لمياه الشرب والصرف الصحي التدخل انقاذ 90 أسرة وحل تلك الأزمة والتخفيف عنهم، خاصة في انتشار فيروس كورونا، وضرورة الالتزام بالنظافة الشخصية.

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