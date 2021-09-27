مفاجأة.. سامسونج Galaxy S22 Ultra عبارة عن هاتف نوت ولكن بكاميرا مختلفة

ينتظر الكثير من مستخدمي ومحبى هواتف سامسونج مجموعة هواتف الشركة القادمة، والتي سيت إصدارها بداية العام القادم 2022 ، وبالتحديد هاتف Galaxy S22 Ultra، الذي كشفت تسريبات جديدة عددا من المفاجآت المتعلقة به.



وبحسب موقع PhoneArena فإن هاتف سامسونج Galaxy S22 Ultra سيكون عبارة عن هاتف جالاكسي نوت Galaxy Note تماما ولكن مع تصميم مختلف للكاميرا، وهو الأمر الذي قد يكون مخيبا للآمال.



وأشارت عددا من التقارير أن هاتف Galaxy S22 Ultra سيدعم ميزة القلم الذكي S Pen ، وهو الأمر الذي يؤكد فرضية أنه سيكون بديلا لهاتف نوت.



ومن العلامات التي تؤكد تلك الفرضية أن سامسونج كشفت منذ فترة أنها ستستغني عن إطلاق هاتف نوت هذا العام، وستكتفي بهواتف Galaxy S22 فقط ضمن هواتفها الرائدة.



وستأتي الكاميرا في هاتف Galaxy S22 Ultra بتصميم مختلف نوعا ما عن هواتف نوت حيث ستضم نتوءا على شكل P وتضم 4 كاميرات، ونظام ضبط تلقائي للصورة بالليزر وفلاش LED.



وسيأتي هاتف Galaxy S22 Ultra بقدرات تصوير خارقة مع مستشعر تبلغ دقته 200 ميجابكسل، تقنية سامسونج ChamaleonCell، gتجميع وحدات البكسل، فى الإضاءة المنخفضة لإخراج صورة بدقة 12.5 بكسل مع كثافة بكسل كبيرة تبلغ 2.56 ميكرومتر بكسل.



يستطيع مستشعر هاتف Galaxy S22 Ultra ISOCELL HP1 من سامسونج تسجيل مقاطع الفيديو بدقة 8K بمعدل 30 إطار فى الثانية، كما يمكنه القيام بتقليص الدقة إلى 8.192X6.144 بكسل، لتسجيل فيديو بدقة 7.680X4.320 بكسل.

