عاجل
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

تكنولوجيا

مفاجأة.. سامسونج Galaxy S22 Ultra عبارة عن هاتف نوت ولكن بكاميرا مختلفة

سامسونج Galaxy S22
سامسونج Galaxy S22 Ultra عبارة عن هاتف نوت

ينتظر الكثير من مستخدمي ومحبى هواتف سامسونج مجموعة هواتف الشركة القادمة، والتي سيت إصدارها بداية العام القادم 2022 ، وبالتحديد هاتف  Galaxy S22 Ultra، الذي كشفت تسريبات جديدة عددا من المفاجآت المتعلقة به.  


وبحسب موقع PhoneArena فإن هاتف سامسونج Galaxy S22 Ultra سيكون عبارة عن هاتف جالاكسي نوت Galaxy Note تماما ولكن مع تصميم مختلف للكاميرا، وهو الأمر الذي قد يكون مخيبا للآمال. 

أخيرا.. سامسونج تعلن الموعد الرسمي لإطلاق هاتفها الشبابي Galaxy F42 5G

قبل إطلاقه رسميا.. مواصفات تابلت سامسونج Galaxy Tab A8 2021


وأشارت عددا من التقارير أن هاتف Galaxy S22 Ultra سيدعم ميزة القلم الذكي S Pen ، وهو الأمر الذي يؤكد فرضية أنه سيكون بديلا لهاتف نوت. 


ومن العلامات التي تؤكد تلك الفرضية أن سامسونج كشفت منذ فترة أنها ستستغني عن إطلاق هاتف نوت هذا العام، وستكتفي بهواتف Galaxy S22 فقط ضمن هواتفها الرائدة. 


وستأتي الكاميرا في هاتف Galaxy S22 Ultra بتصميم مختلف نوعا ما عن هواتف نوت حيث ستضم نتوءا على شكل P وتضم 4 كاميرات، ونظام ضبط تلقائي للصورة بالليزر وفلاش LED.   


وسيأتي هاتف  Galaxy S22 Ultra بقدرات تصوير خارقة مع مستشعر تبلغ دقته 200 ميجابكسل، تقنية سامسونج ChamaleonCell، gتجميع وحدات البكسل، فى الإضاءة المنخفضة لإخراج صورة بدقة 12.5 بكسل مع كثافة بكسل كبيرة تبلغ 2.56 ميكرومتر بكسل. 


يستطيع مستشعر هاتف  Galaxy S22 Ultra  ISOCELL HP1 من سامسونج تسجيل مقاطع الفيديو بدقة 8K بمعدل 30 إطار فى الثانية، كما يمكنه القيام بتقليص الدقة إلى 8.192X6.144 بكسل، لتسجيل فيديو بدقة 7.680X4.320 بكسل.
 

سامسونج هاتف Galaxy S22 Ultra هاتف نوت هاتف جالاكسي نوت هواتف سامسونج مواصفات هاتف Galaxy S22 Ultra

ترشيحاتنا

نشرة خدمات صدى البلد.. مواقيت الصلاة وأسعار الدواجن والذهب والدولار والحديد

الأرصاد تحذر من هذا الأمر اليوم

حدث ليلا| الأهلي يفتح خط المفاوضات مع بن شرقي.. زيادة جديدة في حالات كورونا.. مصرع طفلة بملاهي الإسكندرية

إجمالي إصابات كورونا حول العالم يبلغ 231 مليوناً و820 ألفاً و895 حالة

إصابة جنديين في جيش الاحتلال بمواجهات مدينة نابلس

الفتاة العنكبوت.. طفلة تتسلق الجدران بطريقة غريبة|فيديو

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

وزير التعليم العالي يلمح لاحتمالية تأجيل العام الدراسي الجديد

الذهب نزل الأرض.. مفاجأة في أسعار المعدن الأصفر اليوم الإثنين 27-9-2021

"اللي معاه دهب يبيعه".. مستشار وزير التموين يوجه رسالة للمواطنين

إلغاء مراوح السقف وتركيب كاميرات مراقبة وتقفيل الشبابيك بالحديد .. أبرز تعليمات التعليم للمدارس قبل بدء الدراسة

شوبير يحسم الجدل حول تعاقد الأهلي مع جروس ورحيل موسيمانى

هل كنس البيت ليلا يجلب الفقر والنكد وحرام شرعا؟ الإفتاء تجيب

وائل جمعة يكشف عن لاعب رفض تمثيل منتخب مصر

3 صفقات تمت و4 علي الأبواب أبرزها ساحر الأهلي..قائمة لاعبي بيراميدز الجدد

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

الفتاة العنكبوت.. طفلة تتسلق الجدران بطريقة غريبة|فيديو

ما بين شائعات الوفاة والزهايمر.. كيف تعيش ميادة الحناوي وسر اختفائها؟

لحظات رعب.. شاهد احتراق طائرة بعد ثوان من قفز لاعبي المظلات

لليوم219.. مسافر عبر الزمن يلتقط مقاطع للعالم خال من البشر في 2027

فيديو

ثروت سويلم يكشف تفاصيل تدشين بطولة كأس الرابطة وشكل الدوري الجديد ..فيديو

مشرد ومخمور.. ظهور غريب للممثل الأمريكي نيكولاس كيدج

فيديوجراف.. 3 أطفال بدلا من اثنين.. الصين تعدل قانون الإنجاب

تفاصيل وفاة الطفلة منار ضحية الطبيب البيطري.. فيديوجراف

المزيد

ساحة رأي

سيد الطاهر يكتب: الطاقة وتحقيق التنمية المستدامة

إيهاب كاسب يكتب: هكذا تغيرت استراتيجيات النجاح بسبب كورونا

د.فتحي حسين يكتب: سندوتش فول

د. محمود جلال يكتب: دعم الابتكار والبحث العلمي وريادة الأعمال في مصر (2)

كواعب أحمد البراهمي تكتب: الثواب والعقاب 

د.محمد عونى يكتب: الدوري المصرى الأقوى فى الشرق الأوسط

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

نهال علام

تنابلة السلطان

د.مجدي بدران

تلوث الهواء يزيد من خطر الإصابة بكوفيد-19

محمود مناع

أفريقيا.. العودة الحتمية

د. جهاد عودة

«جيوبلوتكس الفوضى وتجديد التطلبان»: نقاط الاتقاء الطلبانية التركية

إلهام أبو الفتح

نعم تغيرت

المستشار أسـامة الصعيدي

الحياة في الحياة الكريمة

إبراهيم شعبان

مرة ثانية.. أصل كورونا والبشرية المعذّبة

نجاة عبد الرحمن

من طرف خفى «5»

اﻟﻤﺰﻳﺪ