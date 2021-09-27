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إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

سيارات

بعد اللف والدوران.. رئيس مرسيدس AMG يكشف السبب الحقيقي لسحب موديلات V8

مرسيدس بنز
مرسيدس بنز

أوضح رئيس قسم مرسيدس  AMG، السبب الحقيقي وراء سحب موديلات 2022 المزودة بمحركات V8 .

تفاجأ عملاء مرسيدس بنز الألمانية، أن مرسيدس سحبت جميع موديلاتها بمحرك الـ V8 لعام 2022 من الأسواق الأمريكية، ثم كانت الدهشة الحقيقية عندما أقدمت العلامة التجارية المعروفة بتاريخها العريق الذي يتسم بالرزانة والمحافظة في خطواتها، بتصرف متهور طائش لم يسبق له مثيل في تاريخ شركات السيارات، عندما أوقفت دفتر الحجوزات على جميع طرازاتها التي تحمل محركات الـ V8 بالرغم من أنها أكثر السيارات ربحية والأكثر طلبًا من قبل العملاء الأوفياء، الذين شعروا بخيبة أمل من الخطوة الغريبة لمرسيدس.

وفقا لموقع كار آند درايفر، المتخصص في السيارات، أصدرت مرسيدس بيانًا توضيحيًا للأزمة في أغسطس الماضي وجاء بطريقة بها الكثير من الغموض واللف والدوران، أوضح البيان أن "تركيز الشركة حاليا وإعطاء الأولوية للامتثال لمختلف المتطلبات العالمية والخارجية والداخلية، بالإضافة إلى العديد من العوامل الأخرى، بما في ذلك على سبيل المثال لا الحصر التحديات التي تواجهنا في سلاسل التوريد، والذي بدوره أثر على عرض مجموعة منتجاتنا في الأسواق المختلفة" مؤكدين أنهم يسعون بكل قدرتهم لحل التحديات التي تواجههم في أسرع وقت ممكن.

ظل العملاء يتكهنون بالسبب الحقيقي وراء السحب المفاجئ لأفخر سيارات المرسيدس، وانتشرت شائعات مفادها أن الطرازات لا تناسب القوانين الخاصة بالانبعاثات الكربونية، لكن السبب الحقيقي جاء على خلاف ذلك بحسب تصريحات غير رسمية من فيليب شايمر الرئيس لفرع AMG.

قال فيليب في تصريحات لـ"كار آند درايفر"، "لا يمكنني تزويدكم بمزيد من التفاصيل، كل ما أستطيع أن أقوله أنها مشكلة تتعلق بالجودة، نحن نقوم بتحديث سياراتنا كل عام وحتى الآن غير راضين عن الجودة. وبالنسبة لنا، الجودة أولاً، ولذلك ارتأينا أن نجري بعض التحسينات والتعديلات الضرورية وهو ما نقوم به الآن، والوقت الذي نحتاجه لذلك يختلف من موديل للآخر".

مرسيدس AMG مرسيدس محركات V8 مرسيدس بنز فيليب شايمر

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