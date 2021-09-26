بعد تعديلات Manhart.. تعرف على مواصفات مرسيدس 800 AMG ER ..صور

قامت شركة مانهارت المتخصصة في التعديل علي السيارات، بإجراء عدة تعديلات مثيرة على سيارة العملاق الألماني مرسيدس AMG، وتنتمي هذه السيارة لفئة السيارات السيدان.

واوضحة شركة مانهارت ، انه سيتم اصدار طراز مانهارت المعدلة رياضياً 800 ER Manhart بعدد محدود مكون من 5 سيارات فقط .

و تتوفر سيارة 800 ER Manhart المعدلة بمواصفات ميكانيكية قوية حيث تستمد قوتها من محرك V8 بسعة 4000 سي سي ينتج قوة قدرها 612 حصان و عزم دوران يصل 850 نيوتن/متر و تصل القوة الي الأربع عجلات من خلاتللا ناقل حركة دبل كليتش مكون من تسع سرعات بنظام دفع رباعي .



و بفضل الشاحن التوربيني المحسن تمت زيادة قوة المحرك الي 809 حصان و عزم دوران يصل الي 1070 نيوتن/متر.

و من الخارج جاءت سيارة 800 ER Manhart بتحسينات علي مستوي التصميم و شبكة أمامية فخمة مع لمسات ذهبية علي الهيكل الخارجي كما جاءت بأطارات رياضية من نوع Line Classic سوداء بقياس 21 بوصة.

و من الداخل حلت سيارة 800 ER Manhart بتصميم رياضي راقي و فخم للمقصورة الداخلية حيث حيث ضمت شاشة وسائط متعددة تعمل باللمس بقياس 10.3 بوصة تدعم أكبر و أحدث نظام ترفيهه "MBUX" و شاشة عدادات رقمية بقياس 12.3 بوصة تدعم نظام أبل كار بلاي و أندرويد أوتو و راديو يعمل بالأقمار الصناعية .

بالاضافة الى خاصية بلوتوث متطورة بالإضافة لمقاعد قابلة للتعديل كهربائياً و فتحة سقف زجاجية تعمل بالكهرباء، وتتميز المقصورة الأمامية و الكراسي بكساء جلدي فاخرباللون الأسود و الأحمر.

و جاءت أسعار تعديلات مانهارت علي النحو التالي

- مجموعة أداء المحرك بسعر 21100 ألف دولار .

- نظام العادم بسعر 9968 ألف دولار.

- التعديلات الرياضية الخارجية بسعر 9600 دولار.

- كساء مانهارت الداخلي بسعر 209 دولارات.