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إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

اقتصاد

وزير التموين ... بدء صرف استعاضات شهر أكتوبر لمنافذ صرف السلع

البطاقة التموينية
البطاقة التموينية

أكد أحمد كمال معاون وزير التموين والمتحدث الرسمى لوزارة التموين أن الدكتور على المصيلحي وزير التموين والتجارة الداخلية قد وجه شركتى الجملة ببدء صرف استعاضات السلع التموينية لمنافذ صرفها للمواطنين على بطاقة الدعم وشدد المصيلحى على رؤساء الشركتين فى التوجيه بأهمية توفير السلع الجيدة للمواطنين وأشار كمال إلى أن الدكتور على المصيلحى قد تلقى تقريرا حول نسب صرف السلع التموينية لشهر سبتمبر والتي وصلت إلى ١٠٠٪؜.

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وأضاف إلى أن الشركتين تضخان يوميا ما يقارب الأربعة آلاف طن سكر وثلاثة آلاف طن زيت وما يقارب الألف طن أرز والف طن مكرونة وغيرها من السلع الأخرى مثل الدقيق والسمن الصناعى ومساحيق الغسيل وسلع أخرى كثيرة تصل إلى ثمانى وعشرين سلعة فى الاجمالى للمواطن، لأكثر من ثمانية وثلاثين ألف منفذ تقوم بصرف السلع التموينية لأربعة وستين مليون مواطن شهريًا.

وقال أحمد كمال المتحدث الرسمي للوزارة معاون الوزير إن الدكتور على المصيلحي طالب أصحاب منافذ صرف السلع التموينية بالالتزام بالإجراءات الاحترازية والتباعد بين المواطنين عند صرف السلع التموينية وتعقيم أماكن والالتزام بارتداء الكمامات عند صرف السلع التموينية لمنع انتشار فيرس كورونا وطالب أحمد كمال معاون الوزير المواطن بالالتزام بتلك الإجراءات حفاظا على سلامتهم مشيرا إلى أن الوزارة تتابع عمليات الصرف وكذلك التزام منافذها بالإجراءات الاحترازية.

وزير التموين ارتداء الكمامات الإجراءات الاحترازية فيرس كورونا صرف السلع التموينية الدكتور علي المصيلحي

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