يشهد إقبال كبير.. التموين: معرض أهلا مدارس مستمر لنهاية سبتمبر

قال أحمد كمال ، معاون وزير التموين ، إن معرض أهلا مدارس انطلق مؤخرا فى دورته الخامسة ويقام تحت رعاية الوزارة بالتعاون مع وزارة التجارة والصناعة ، الاتحاد العام للغرف التجارية .



وأضاف " كمال " ، خلال مداخلة هاتفية عبر فضائية الحدث اليوم ، أن معرض أهلا مدارس ينعقد فى الفترة من 16 سبتمبر وحتى 30 سبتمبر من الشهر الجارى ووصل عدد العارضين به بإجمالى 210 عارض بنسب تخفيضات 30% .



ولفت إلى معرض أهلا مدارس يضم كافة مستلزمات الطلاب من أجنحة للحقائب ، الادوات المدرسية ، الملابس ، أجهزة الحاسوب وغيرها من الأدوات ، موضحا أن نسبة المكون المحلى أكثر من 75% صناعة مصرية وطنية نظرا لاحتلالها المراكز المتقدمة محليا ودوليا .

وتابع أن معرض أهلا مدارس يشهد اقبال كبير من المواطنين ، لافتا إلى أن المعارض إحدى الآليات التى تمارسها الحكومة لتخفيف العبئ على كاهل المواطن بالتزامن مع بدء العام الدراسى الجديد .



وكان أكد الدكتور علي المصيلحي، وزير التموين والتجارة الداخلية، فى تصريحات سابقة أنه ‏يتابع جيدا، السلع والمنتجات المعروضة في معرض “أهلا مدارس”، من حيث الجودة أو ‏التخفيضات الموجودة به.

وأشار الدكتور على المصيلحي وزير التموين والتجارة الداخلية، إلى أن الوزارة ترسل يوميًا عدد من ‏المفتشين، جنبًا إلى جنب، مع جهاز حماية المستهلك، وأكد أنه يتابع يوميا ما ‏يتم على الأرض من حيث إنشاء تلك المعارض بالمحافظات، مع ‏المحافظين، ومديري مديريات التموين بها، والتخفيضات الموجودة ‏بتلك المعارض.



وأضاف الدكتور علي المصيلحي وزير التموين والتجارة الداخلية، أن خطة الوزارة بالتعاون مع المحافظين ‏تقضي بإنشاء منفذ بكل محافظة على الأقل، لتوفير مستلزمات المدارس ‏للمواطنين، بتخفيضات تناسب الكل.