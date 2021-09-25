يشهد إقبال كبير.. التموين: معرض أهلا مدارس مستمر لنهاية سبتمبر

قال أحمد كمال ، معاون وزير التموين ، إن معرض أهلا مدارس انطلق مؤخرا فى دورته الخامسة ويقام تحت رعاية الوزارة بالتعاون مع وزارة التجارة والصناعة ، الاتحاد العام للغرف التجارية .
وأضاف " كمال " ، خلال مداخلة هاتفية عبر فضائية الحدث اليوم ، أن معرض أهلا مدارس ينعقد فى الفترة من 16 سبتمبر وحتى 30 سبتمبر من الشهر الجارى ووصل عدد العارضين به بإجمالى 210 عارض بنسب تخفيضات 30% .
ولفت إلى معرض أهلا مدارس يضم كافة مستلزمات الطلاب من أجنحة للحقائب ، الادوات المدرسية ، الملابس ، أجهزة الحاسوب وغيرها من الأدوات ، موضحا أن نسبة المكون المحلى أكثر من 75% صناعة مصرية وطنية نظرا لاحتلالها المراكز المتقدمة محليا ودوليا .
وتابع أن معرض أهلا مدارس يشهد اقبال كبير من المواطنين ، لافتا إلى أن المعارض إحدى الآليات التى تمارسها الحكومة لتخفيف العبئ على كاهل المواطن بالتزامن مع بدء العام الدراسى الجديد .
وكان أكد الدكتور علي المصيلحي، وزير التموين والتجارة الداخلية، فى تصريحات سابقة أنه يتابع جيدا، السلع والمنتجات المعروضة في معرض “أهلا مدارس”، من حيث الجودة أو التخفيضات الموجودة به.
وأشار الدكتور على المصيلحي وزير التموين والتجارة الداخلية، إلى أن الوزارة ترسل يوميًا عدد من المفتشين، جنبًا إلى جنب، مع جهاز حماية المستهلك، وأكد أنه يتابع يوميا ما يتم على الأرض من حيث إنشاء تلك المعارض بالمحافظات، مع المحافظين، ومديري مديريات التموين بها، والتخفيضات الموجودة بتلك المعارض.
وأضاف الدكتور علي المصيلحي وزير التموين والتجارة الداخلية، أن خطة الوزارة بالتعاون مع المحافظين تقضي بإنشاء منفذ بكل محافظة على الأقل، لتوفير مستلزمات المدارس للمواطنين، بتخفيضات تناسب الكل.