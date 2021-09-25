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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

توك شو

يشهد إقبال كبير.. التموين: معرض أهلا مدارس مستمر لنهاية سبتمبر

وزارة التموين
وزارة التموين

قال أحمد كمال ، معاون وزير التموين ، إن معرض أهلا مدارس انطلق مؤخرا فى دورته الخامسة ويقام تحت رعاية الوزارة بالتعاون مع وزارة التجارة والصناعة ، الاتحاد العام للغرف التجارية .


وأضاف  " كمال " ، خلال مداخلة هاتفية عبر فضائية الحدث اليوم ، أن معرض أهلا مدارس ينعقد فى الفترة من 16 سبتمبر وحتى 30 سبتمبر من الشهر الجارى ووصل عدد العارضين به  بإجمالى 210 عارض بنسب تخفيضات 30% .


ولفت إلى  معرض أهلا مدارس يضم كافة مستلزمات الطلاب من  أجنحة للحقائب ، الادوات المدرسية ، الملابس ، أجهزة الحاسوب وغيرها من الأدوات ، موضحا أن نسبة المكون المحلى أكثر من 75% صناعة مصرية وطنية نظرا لاحتلالها المراكز المتقدمة محليا ودوليا .

 

وتابع أن معرض أهلا مدارس يشهد اقبال كبير من المواطنين  ، لافتا إلى أن المعارض إحدى الآليات التى تمارسها الحكومة لتخفيف العبئ على كاهل المواطن بالتزامن مع بدء العام الدراسى الجديد .


وكان أكد الدكتور علي المصيلحي، وزير التموين والتجارة الداخلية، فى تصريحات سابقة أنه ‏يتابع جيدا، السلع والمنتجات المعروضة في معرض “أهلا مدارس”، من حيث الجودة أو ‏التخفيضات الموجودة به.

وأشار الدكتور على المصيلحي وزير التموين والتجارة الداخلية، إلى أن الوزارة ترسل يوميًا عدد من ‏المفتشين، جنبًا إلى جنب، مع جهاز حماية المستهلك، وأكد أنه يتابع يوميا ما ‏يتم على الأرض من حيث إنشاء تلك المعارض بالمحافظات، مع ‏المحافظين، ومديري مديريات التموين بها، والتخفيضات الموجودة ‏بتلك المعارض.


وأضاف الدكتور علي المصيلحي وزير التموين والتجارة الداخلية، أن خطة الوزارة بالتعاون مع المحافظين ‏تقضي بإنشاء منفذ بكل محافظة على الأقل، لتوفير مستلزمات المدارس ‏للمواطنين، بتخفيضات تناسب الكل.

التموين حماية المستهلك الاتحاد العام للغرف التجارية وزارة التجارة والصناعة المراكز

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