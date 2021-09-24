التموين: تخفيضات تصل لـ 30% بمعرض أهلا مدارس.. فيديو

عرضت فضائية " اكسترا نيوز " تقريرا عن معارض أهلا مدارس، والذي يواصل فعاليته لاستقبال العام الجديد.

وقال أحد التجار العارضين في المعرض: بداية مشروعي كانت من خلال قرض من الصندوق الاجتماعي، وهو اللي اداني فرصة اشتري المكن ، وحاليا بيشتغل معايا عدد كبير.

وفي ذات السياق، قال أحمد كمال، معاون وزير التموين والتجارة الداخلية: إن التخفيضات في المعارض تصل لـ " 30% " ، بعدد عارضين يصل لـ 50 عارضا.

وفي ذات السياق، أعلن المهندس إبراهيم العربي رئيس الاتحاد العام للغرف التجارية ورئيس غرفة القاهرة عن بشرى سارة للمواطنين، وهى مد فترة معرض "أهلًا مدارس الرئيسي" المُقام بقاعة جهاز تنمية المشروعات حتى نهاية يوم الجمعة 1 من أكتوبر القادم بدلًا من موعد نهايته ، والذي كان مقررًا له 30 من سبتمبر الجاري.

وقال "العربي" إن مد فترة المعرض تأتي دعمًا ومساندة للمواطنين، وإتاحة الفرصة أمام الأسر المصرية من أجل الاستفادة من السلع المدرسية المُدعمة بالمعرض، مشيرًا إلى أن كافة تكاليف تجهيز المعرض الرئيسي "أهلًا مدارس "تحملتها غرفة القاهرة، والتي بلغت حوالى 4.5 مليون جنيه ، دون أن يتحمل العارضون أي تكلفة من أجل وضع تخفيضات كبيرة على السلع، مشيرًا إلى أن التعاون مع الجهات المعنية المختلفة مثمر جدًا لتنظيم معرض أهلًا مدارس بالمحافظات المختلفة.