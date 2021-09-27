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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

اقتصاد

مؤشر الأسهم المتوسطة يتفوق على المؤشر الرئيسي للبورصة في بداية تداولات اليوم

البورصة المصرية
البورصة المصرية

تباينت مؤشرات البورصة، بمستهل تعاملات اليوم الاثنين، ثاني جلسات الأسبوع، وسط تراجع المؤشر الرئيسي فيما ارتفع مؤشرا الأسهم المتوسطة والأوسع نطاقا. 

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تراجع مؤشر "إيجي إكس 30" المحدد النسبي لأكبر 30 سهما مقيدة بالبورصة بنسبة 0.37% ليصل إلى مستوى 10610 نقطة، وصعد مؤشر "إيجي إكس 50" بنسبة 0.13% ليصل إلى مستوى 2357 نقطة.

هبط مؤشر "إيجي إكس 30 محدد الأوزان" بنسبة 0.29% ليصل إلى مستوى 13025 نقطة، ونزل مؤشر "إيجي إكس 30 للعائد الكلي" بنسبة 0.64% ليصل إلى مستوى 4131 نقطة.

فيما ارتفع مؤشر الشركات المتوسطة والصغيرة "إيجي إكس 70 متساوي الأوزان" بنسبة 0.29% ليصل إلى مستوى 2800 نقطة، وصعد مؤشر "إيجي إكس 100 متساوي الأوزان"، بنسبة 0.18% ليصل إلى مستوى 3755 نقطة.

مؤشرات البورصة البورصة ايجى أكس 30 المؤشر الرئيسى

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