محافظ بني سويف يقرر فتح تحقيق بسبب تدني نسبة توريد الكتب المدرسية

قرر الدكتور محمد هاني غنيم محافظ بني سويف، إحالة المذكرة التي تقدم بها وكيل وزارة التربية والتعليم للتحقيق من خلال الشئون القانونية بديوان عام المحافظة، لاتخاذ الإجراءات والقرارات المناسبة في ضوء ما ستفسر عنه التحقيقات.

وتضمنت المذكرة الإشارة إلى انخفاض وتدني نسبة توريد الكتب الدراسية للعام الدراسي 2021/2022، بسبب تقصير وإهمال في أداء المهام الوظيفية الموكلة إلى المختصين بمخازن المديرية،بما يؤثر سلباً على سير العملية التعليمية وانتظامها ويضر بصالح الطلاب.

وأشار د. عمرو شحاتة وكيل الوزارة خلال لقائه اليوم بالمحافظ، إلى أن المذكرة تضمنت أن يتم التحقيق مع المختصين بمخازن الكتب بالمديرية ، ومدير عام الشئون المالية والإدارية، موضحا أنه أثناء تفقد مخازن المديرية ضمن استعدادات المديرية للعام الدراسي، للوقوف على معدلات ونسب توريد الكتب الدراسية،تلاحظ انخفاض وتدني مستوى أعمال التوريد،وعلى الفور تم استدعاء مسؤول الشؤون المالية والإدارية،والذي ادًعي أن مسؤولي المخازن بالوزارة قد أفادوا بسحب مخصصات التعليم الفني من الكتب وأن لها الأولوية في ذلك" بحسب إفادته أمام وكيل الوزارة".

وأضاف وكيل الوزارة أن ذلك الإدعاء ثبتت عدم صحته بعد التواصل مع مسؤولى المخازن بالوزارة،والذين أفادوا بأنه تم إرسال 3 استعجالات للمديرية بشأن تدني نسبة صرف مخصصات المديرية من الكتب الدراسية بتواريخ(1 يونية/3أغسطس،20سبتمبر الجاري)،وهو تقصيرمن المختصين بمخازن المديرية ويحملهم تبعة هذا التقصير أمام الجهات المختصة،خاصة مع اقتراب العام الدراسي الجديد الذي يبدأ في 9 أكتوبر المقبل.

وتابع وكيل الوزارة استعراض المذكرة ،والتي خلص فيها أنه بناء على ما تقدم اتضح وجود تقصير وإهمال من القائمين على مخازن المديرية ،حيث لم يكونوا أمناء في العرض ولم يقدموا مبررا منطقياً، الأمر الذي يعتبر خروجاً على مقتضيات الواجب الوظيفي،قد يتسبب في مشكلة للمديرية ويضر بالعملية التعليمية،مما استلزم إعداد مذكرة وافية بالموضوع لعرضها على السيد الدكتور المحافظ.