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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

محافظات

أسعار مخفضة .. محافظ جنوب سيناء يفتتح معرض أهلا مدارس بالطور

افتتاح المعرض
افتتاح المعرض

أكد اللواء خالد فودة محافظ جنوب سيناء، إن المعارض التي تقام على أرض المحافظة تساهم في خفض الأسعار، ويقبل الناس على شراء المستلزمات بأسعار تناسب الجميع، موضحا أنه معارض المستلزمات المدرسية "اهلا مدارس" يجب أن تنتشر في كل المناطق.

وطالب المحافظ سامي عبد القادر وكيل وزارة التموين وهشام خضير رئيس الغرفة التجارية وكافة الجهات القائمة على إنشاء هذه المعارض بضرورة عمل أكثر من مكان في كل مدينة لهذه المعارض علي أن تكون جميع المنتجات تحمل شعار "صنع في مصر".

جاء ذلك خلال الجولة التفقدية التي قام بها المحافظ اليوم بمدينة طور سيناء يرافقه الدكتورة إيناس سمير نائب المحافظ و اللواء أيمن الشريف السكرتير العام والمهندس احمد محمد الاسكندراني السكرتير العام المساعد، اللواء محمود عيسي مفوض المحافظ للتخطيط والمتابعة.

ويقدم المعرض شنطا مدرسية وكراسات وكل ما يحتاجه الطلاب بأسعار أقل من السوق وقرر المحافظ عمل اكثر من معرض في المدينة الواحدة وتخفيض الأسعار بنحو ٢٠٪.
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افتتاح المعرض

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