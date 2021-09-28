أحمد دياب يوضح سبب إقامة كأس الرابطة من جديد ..فيديو

قال أحمد دياب رئيس رابطة الاندية ، إن كأس أمم إفريقيا تم توقيفه 45 يوما وبالتالي جاءت إلينا فكرة استحداث كأس الرابطة مشيرا إلى أن كأس الرابطة متواجد في جميع دول العالم ومن هذه الدول انجلترا .

وأضاف احمد دياب خلال لقائه في برنامج " كلمة أخيرة " المذاع علي قناه " اون اى " ، ان الأندية أبدت ترحيبها الشديد بإقامة كأس الرابطة مؤكدا أن الكأس مدة إقامته 45 يوما بدلا من الراحة السلبية للأندية وسيكون للكأس جوائز مالية ، مشيرا إلى أن جميع الأندية لا تستفيد ماليا من كرة القدم ومنهم الاهلي والزمالك .



قال أحمد دياب رئيس رابطة الأندية، إن جميع دول العالم والأندية يوجد بها روابط لكرة القدم، مؤكدا أن الروابط دخلت إلى بعض الدول العربية من سنين، ومصر كانت متأخرة في إقامة رابطة لكرة القدم بسبب بعض المشاكل التي حدثت في السابق .

وأضاف أحمد دياب خلال لقائه في برنامج " كلمة أخيرة " المذاع على قناة " أون إى "، أن اتحاد كرة القدم دعا لإنشاء رابطة الأندية للدوري الممتاز، وكان هناك استعداد لإقامة هذه الرابطة من قبل الأندية، وبالتالي بدأنا في إنشائها.

وأوضح أحمد دياب، أن الرابطة تناقش مع الأندية العوامل التي تساعد على نجاح الدوري، مؤكدا أن الرابطة مستقلة، ولا تتبع أى اتحادات ولها اختصاصاتها مثل إدارة المسابقات، ومسؤولة عن الحقوق والرعاية، والعمل في الرابطة تطوعي .