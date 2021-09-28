عاجل
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

توك شو

أحمد دياب يوضح سبب إقامة كأس الرابطة من جديد ..فيديو

أحمد دياب
أحمد دياب

قال أحمد دياب رئيس رابطة الاندية ، إن كأس أمم إفريقيا تم توقيفه 45 يوما وبالتالي جاءت إلينا فكرة استحداث كأس الرابطة مشيرا إلى أن كأس الرابطة متواجد في جميع دول العالم ومن هذه الدول انجلترا .

 

 

وأضاف احمد دياب خلال لقائه في برنامج " كلمة أخيرة " المذاع علي قناه " اون اى " ، ان الأندية أبدت ترحيبها الشديد بإقامة كأس الرابطة مؤكدا أن الكأس مدة إقامته 45 يوما بدلا من الراحة السلبية للأندية وسيكون للكأس جوائز مالية ، مشيرا إلى أن جميع الأندية لا تستفيد ماليا من كرة القدم ومنهم الاهلي والزمالك .

 

أحمد دياب يكشف سبب إنشاء رابطة الأندية 

 


قال أحمد دياب رئيس رابطة الأندية، إن جميع دول العالم والأندية يوجد بها روابط لكرة القدم، مؤكدا أن الروابط دخلت إلى بعض الدول العربية من سنين، ومصر كانت متأخرة في إقامة رابطة لكرة القدم بسبب بعض المشاكل التي حدثت في السابق .

وأضاف أحمد دياب خلال لقائه في برنامج " كلمة أخيرة " المذاع على قناة " أون إى "، أن اتحاد كرة القدم دعا لإنشاء رابطة الأندية للدوري الممتاز، وكان هناك استعداد لإقامة هذه الرابطة من قبل الأندية، وبالتالي بدأنا في إنشائها.

وأوضح أحمد دياب، أن الرابطة تناقش مع الأندية العوامل التي تساعد على نجاح الدوري، مؤكدا أن الرابطة مستقلة، ولا تتبع أى اتحادات ولها اختصاصاتها مثل إدارة المسابقات، ومسؤولة عن الحقوق والرعاية، والعمل في الرابطة تطوعي .

 

 

كأس الرابطة أمم أفريقيا رابطة الأندية الدول العربية الدوري دوري الممتاز المسابقات جميع دول العالم أحمد دياب

ترشيحاتنا

إغلاق حكومي جديد ينتظر الولايات المتحدة بسبب الجمهوريين

أمر يسير يدخلك الجنة.. احرص على فعله

ماء زمزم يحارب السرطان.. أستاذ جامعي سعودي يكشف عن معجزة |فيديو

احترس.. علامة مجهولة تظهر قبل أيام من التعرض للنوبة القلبية

حكاية السهرة.. في يوم وليلة أغنية كانت لميادة الحناوي وغنتها وردة.. ولماذا غضب عبدالوهاب؟

رويترز: طائرات مجهولة تقصف قاعدة في دير الزور السورية

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

بالأسماء .. بيراميدز يطيح بـ 7 لاعبين من الفريق رسميا

شاهد.. بكاء دنيا سمير غانم خلال استلام تكريم والديها على المسرح القومي

خلال ساعات.. حمدي النقاز ينتقل إلى بيراميدز

وائل جمعة يكشف عن لاعب رفض تمثيل منتخب مصر

انكتب لي عمر جديد..نجاة المخرج أحمد خالد أمين من الموت في حادث

تعرف على أسعار الذهب اليوم الاثنين 27-9-2021

زلزال بقوة 5.3 ريختر بالقرب من مرسى مطروح

شاهد.. السيسي يطالب مدبولي والمسئولين بخلع الكمامة لالتقاط صورة تذكارية والجميع يبتسم

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

تفشي مرضي مرعب يضرب أمريكا.. بكتيريا مجهولة المصدر تظهر في 29 ولاية

شاهد.. رجل يذبح ممرضة داخل مستشفى بالمغرب.. ومفاجأة عند الكشف عن هويته

القومي للمسرح يكرم لجنة المشاهدة واختيار العروض ويعلن أسماء لجنة التحكيم .. صور

شاهد.. بكاء دنيا سمير غانم خلال استلام تكريم والديها على المسرح القومي

فيديو

فيديوجراف.. ربطوها من رجليها.. لعبة الإعصار تنهي حياة طفلة الإسكندرية

فيديو جراف.. انتقادات حادة.. روجينا تتحدث عن أزمة فيديو رقصها مع راغب علامة

فيديوجراف| طوابير البنزين تغزو لندن .. أزمة نقص الوقود تهدد بريطانيا

استعراض تحول لمأساة.. تفاصيل جديدة في واقعة دهس معازيم زفاف الزقازيق "فيديو"

المزيد

ساحة رأي

د.جوزيف رامز أمين يكتب: تأملات فى مسار الدبلوماسية المصرية

سيد الطاهر يكتب: الطاقة وتحقيق التنمية المستدامة

إيهاب كاسب يكتب: هكذا تغيرت استراتيجيات النجاح بسبب كورونا

د.فتحي حسين يكتب: سندوتش فول

د. محمود جلال يكتب: دعم الابتكار والبحث العلمي وريادة الأعمال في مصر (2)

كواعب أحمد البراهمي تكتب: الثواب والعقاب 

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

أحمد فرغلى رضوان

نبيلة عبيد.. لماذا التجاهل!

ريهام مازن

ألا يتم مراجعة محتوى الإعلانات؟

نهال علام

تنابلة السلطان

د.مجدي بدران

تلوث الهواء يزيد من خطر الإصابة بكوفيد-19

محمود مناع

أفريقيا.. العودة الحتمية

د. جهاد عودة

«جيوبلوتكس الفوضى وتجديد التطلبان»: نقاط الاتقاء الطلبانية التركية

إلهام أبو الفتح

نعم تغيرت

المستشار أسـامة الصعيدي

الحياة في الحياة الكريمة

اﻟﻤﺰﻳﺪ