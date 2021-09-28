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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

فن

عربيتي اتدمرت.. أحمد خالد أمين يروي كواليس نجاته من الموت بعد تعرضه لحادث

أحمد خالد أمين
أحمد خالد أمين

 كشف المخرج أحمد خالد أمين في تصريح خاص لصدى البلد عن تفاصيل الحادث الذي تعرض له بسيارته أمس وكاد أن يؤدي إلى وفاته. 

 

وقال أحمد خالد أمين :" الحمد لله أنا بخير ، وخضعت ل 12 غزرة في يدي ، حيث اصطدمت سيارة بي". 

 

أضاف أحمد خالد أمين:"  عربيتي اتدمرت ، كنت واقف بزود الكوتش ،  واحد سكران دخل فيا وانا واقف جنب العربيه ". 

 

وتعرض المخرج أحمد خالد أمين لحادث لم يكشف عن تفاصيله ، ولكنه خضوع لخياطة 12 غزرة في يده . 

 

ونشر أحمد خالد أمين عبر صفحته  على موقع التواصل الإجتماعي صورة لإصابته وكتب عليها :" حمد لله .. حادث بسيط الحمد لله بس بجد انكتبلي عمر جديد.. أنا تمام الحمد لله 12 غزرة بس على الماشي كده؟". 

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انكتب لي عمر جديد..نجاة المخرج أحمد خالد أمين من الموت في حادث

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نشرة الفن.. بكاء دنيا سمير غانم خلال استلام تكريم والديها.. ونجاة المخرج أحمد خالد أمين من الموت

حكاية قلب مفتوح :

ويعرض حاليا للمخرج أحمد خالد أمين حكاية "قلب مفتوح " على قناة الحياة ، بعدما تم طرح البوستر الخاص بها  ، وهى ثالث حكايات مسلسل وراء كل باب . 

 

حكاية قلب مفتوح تأليف هشام إسماعيل وإخراج أحمد خالد أمين، وإنتاج تامر مرسي ، وتدور أحدثها حول النتائج المرتبة على أستخدام مواقع التواصل الإجتماعى بشكل مبالغ فيه

 

وتم عرض أخر حلقات حكاية عائلة جيجى ، والذى يشارك فى بطولتها عدد كبير من الفنانين أبرزهم نادين وليلى عز العرب واسلام جمال وهند عبد العليم . 

 

حكاية عائلة جيجى ، تشهد عودة الفنان نادين الى التمثيل من بعد غياب لاكثر من ثلاثة سنوات 

 

وظهر على بوستر العمل كافة الابطال على رأسهم نادين وليلى عز العرب وإسلام جمال وهند عبد العليم .

 

ويعد مسلسل وراء كل باب عودة لـ نادين بعد غياب أمتد لـ 3 سنوات عن الدراما المصرية منذ أن قدمت دورها فى مسلسل ليالى أوجينى .

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