نشرة الفن.. بكاء دنيا سمير غانم خلال استلام تكريم والديها.. ونجاة المخرج أحمد خالد أمين من الموت

نشر قسم الفن خلال الساعات الماضية العديد من الأخبار الفنية الهامة ومنها عن دنيا سمير غانم والمخرج أحمد خالد أمين ومن أهم الأخبار:

دخلت النجمة دنيا سمير غانم في نوبة بكاء بحرقة أثناء تسلمها تكريم والدها الفنان الراحل سمير غانم ووالدتها الفنانة دلال عبدالعزيز خلال افتتاح الدورة ال 14 من المهرجان القومي للمسرح المصري

تعرض المخرج أحمد خالد أمين لحادث لم يكشف عن تفاصيله ، ولكنه خضوع لخياطة 12 غزرة في يده

حرصت الفنانة دنيا سمير غانم، على التواجد بمهرجان المسرح القومي المقام في دار الاوبرا المصرية والذي يكرم والديها الفنان الراحل سمير غانم، والفنانة الراحلة دلال عبد العزيز.

قال أحمد رمضان سكرتير عام نقابة المهن الموسيقية، إنه لا صحة لما تردد حول إعادة النظر في قرار منع المطربين من الغناء بالفلاشة.

خضعت الفنانة هالة أنور لعمليتين جراحيتين في أسبوع واحد، بعد تعرضها لوعكة صحية مفاجئة خلال الأيام القليلة الماضية.

كشفت الفنانة فاطمة كشري في تصريح خاص لـ صدى البلد عن سبب تأجيل عمليتها الجراحية والتي كان من المفترض أن تجريها أمس الأحد.

انطلقت فعاليات الدورة الرابعة عشرة من المهرجان القومي للمسرح، دورة "الكاتب المسرحي المصري"، بالمسرح الكبير بدار الأوبرا المصرية، برئاسة الفنان القدير يوسف إسماعيل، وبحضور الفنانة إيناس عبد الدايم وزيرة الثقافة، والفنان القدير إسماعيل مختار مدير المهرجان ورئيس البيت الفني للمسرح، وبحضور عدد كبير من صناع الفن المصرى.

طرح الفنان رضا البحراوي الليلة ، أحدث أغانية التي تحمل اسم «أنا المدرسة»، عبر قناته على موقع الفيديوهات «يوتيوب» ، رغم قرار إيقافه من نقابة المهن الموسيقية.