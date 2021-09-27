ارتفاع الحرارة.. فاطمة كشري تكشف لـ"صدى البلد" سر تأجيل عمليتها الجراحية

كشفت الفنانة فاطمة كشري في تصريح خاص لـ صدى البلد عن سبب تأجيل عمليتها الجراحية والتي كان من المفترض أن تجريها أمس الأحد.

وقالت فاطمة كشري: "كنت المفروض هعمل عملية امبارح، ولكن الدكتور طلب مني إجراء فحوصات طبية شاملة أولا قبل إجراء العملية".

أضافت فاطمة كشري: "الطبيب أيضا أبلغني أننا سنجري العملية في منتصف شهر أكتوبر المقبل، وذلك حتي يكون انتهي فصل الصيف وقلت درجة الحرارة ، لأن ارتفاع الحرارة يؤثر على الجرح وهو سيقوم بفتح الجرح القديم ".

كانت الفنانة فاطمة كشري، كشفت في تصريح خاص لـ صدى البلد عن تفاصيل عمليتها الجراحية

وقالت فاطمة كشري :إن شاء الله هعمل عملية ، في نفس المستشفى اللي كنت موجودة فيها منذ 9 أيام".

تابعت فاطمة كشري: "الدكتور أخبرني ان هناك "كلكعة " في ضهري منذ رابع يوم لخضوعي للعملية".

أضافت : "الدكتور أخبرني لو مخفتش من علاج المضاد الحيوي، سيقوم بفتح فتحة في الجرح القديم وسيقوم بإزالتها ".

أشرف زكى:

سبق أن كشف الفنان أشرف زكي، رئيس أكاديمية الفنون، ونقيب المهن التمثيلية، الحالة الصحية للفنانة فاطمة كشري.

وقال "زكي"، خلال مداخلة هاتفية ببرنامج "كلمة أخيرة"، المُذاع عبر فضائية "أون إي": "صحة الفنانة فاطمة كشري مستقرة، وترسل لي فيديوهات وهي فرحانة ومبسوطة".

وأضاف: "إحنا بنشكر الدولة ونشكر الرئيس السيسي، كل شوية بنشوف لمسات عظيمة من السيد الرئيس"، مشيرا: "مش ملاحقين نوفي الرئيس حقه من الشكر والتقدير".

واستطرد: "الفنان عبدالرحمن أبو زهرة كان تعرض لوكعة صحية لكنه خرج من المستشفى وذهب لبيته.. والفنان شريف الدسوقي أيضا حالته مستقرة".

كما سبق أن تحدثت الفنانة فاطمة كشري، عن حالتها الصحية، قائلة: إن صحتها في تحسن، موضحة: أنا متواجدة الآن داخل المستشفى لتلقي بروتوكول العلاج الصحيح.

أحمد مكى

وعن دعم الفنانين لها، قالت :" ناس كتير وقفت جنبي ربنا يبارك في عمرهم، منهم نهال عنبر ومديرة أعمال الفنان أحمد مكي التي قامت بزيارتي في منزلي".

وأكملت “فاطمة كشري” خلال مداخلتها الهاتفية ببرنامج “هذا الصباح” المذاع على قناة “إكسترا نيوز”: "مديرة أعمال الفنان أحمد مكي تواجدت داخل منزلي وبعدها أمر الفنان أحمد مكي بتركيب تكييف لي من أجل التهوية"، موضحة أن كلا من الفنان محمد هنيدي وأحمد السقا وكاملة أبو ذكري ومنة شلبي قاموا بالتواصل معها.

وكشفت عن تواجدها في مستشفى الشفاء وذلك وفقا لتوجيهات الرئيس عبدالفتاح السيسي بتوفير الرعاية الصحية لها.