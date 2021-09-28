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إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

أخبار البلد

الصحة توضح أعراض الحالة المصابة بـ كورونا والمشتبه فيها

ارشيفية
ارشيفية

وضعت وزارة  الصحة  والسكان، تعريفاً للحالات المصابة بفيروس كورونا المستجد ، مع تصنيفات للحالة ما بين: الإصابة المؤكدة ، والاشتباه ، وكذلك الحالة المحتمل إصابتها.

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الحالات المشتبهه  إصابتها بالكورونا 

لقاحات كورنا 

ووفقاً للتصنيفات التي وضعتها  وزارة الصحة والسكان ، فإن تعريف الحالة المشتبهة  أعراضها  أي واحدة من الأعراض التالية :- 

  • أعراض تنفسية حادة مثل" الكحة - ضيق التنفس " 
  • ارتفاع درجة الحرارة 38 درجة
  • حدوث فقدان مفاجيء في حاستي التذوق والشم

 وأشارت الوزارة، إلى أنه هناك بعض الأعراض  المصاحبة والغير محددة لمرض معين مثل “ القيء الغثيان الإسهال ، الصداع ، الآم بالعضلات ، والإرهاق ، إحتقان بالحلق ”.

 

 كما حددت وزارة الصحة والسكان الحالات المشتبه بها من أي مريض يعاني من أمراض تنفسية حادة شديدة ، ويعاني معها من ارتفاع شديد في درجة الحرارة ، وكحة مستمرة بدون أسباب أخري خلال العشر أيام الأخيرة من ظهور الأعراض . 

 

 تعريف وأعراض الحالات المحتملة  إصابتها بالكورونا 

فيروس كورونا 

 كما حددت التصنيفات التي وضعتها  وزارة الصحة والسكان ، تعريفاً الحالة المحتملة للإصابة بـ كورونا .

 

حيث أكدت الوزارة ، أن التعامل مع أي حالة يكون  حالة اشتباه حتي يظهر عليها أي من الأعراض التالية لتم التعامل معها علي أنها محتملة وهي : - 

  • مخالط لحالة مؤكدة أو محتملة بالكورونا ، وذلك بناء علي نتيجة “ pcr ”  التي تؤكد اصابة بكوفيد 19 المستجد
  • مرتبط وبائياً بتجميع حالات مشتبهه لديها اعراض تنفسية حادة وتم التأكيد حالة من بينهم بتحليل “ pcr ”
  • أحد العاملين أو المترددين علي أماكن تقديم الرعاية الصحية والتي تم الإبلاغ عن وجود حالات مؤكدة مصابة بفيروس كورونا المستجد  لديها
  • مخالط لحالة وفاة كانت تعاني من أعراض تنفسية حادة قبل الوفاة

تعريف وأعراض  الحالات المؤكد إصابتها بالكورونا

فيروس كورونا 

 كما حددت التصنيفات التي وضعتها  وزارة الصحة والسكان ، تعريفاً الحالة  المؤكد إصابتها بالكورونا للإصابة بـ كورونا .

 

 حيث أكدت وزارة الصحة والسكان، أن الحالة المؤكد إصابتها بالكورونا ، هي حالة مشتبهه أو محتملة ، تم تأكيد إصابتها عن طريق نتيجة “ pcr ” او من خلال المستضد السريع (SARS-COV2antigen- RDT).

 

أخر حصيلة لمصابي ووفيات كورونا 

أعلنت وزارة الصحة والسكان، الإثنين، عن خروج 588 متعافيًا من فيروس كورونا من المستشفيات، وذلك بعد تلقيهم الرعاية الطبية اللازمة وتمام شفائهم وفقًا لإرشادات منظمة الصحة العالمية، ليرتفع إجمالي المتعافين من الفيروس إلى 255059 حتى اليوم.

 

وأوضح الدكتور خالد مجاهد مساعد وزيرة الصحة والسكان، للتوعية والتواصل المجتمعي والمتحدث الرسمي للوزارة، أنه تم تسجيل 702 حالة جديدة ثبتت إيجابية تحاليلها معمليًا للفيروس، وذلك ضمن إجراءات الترصد والتقصي والفحوصات اللازمة التي تُجريها الوزارة وفقًا لإرشادات منظمة الصحة العالمية، لافتًا إلى وفاة 37 حالة جديدة.

منشور 
الصحة حاستي التذوق والشم وزارة الصحة والسكان ضيق التنفس الكحة

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