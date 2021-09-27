متحدث الصحة يكشف عن آليتين لتلقي طلبة الجامعات لقاح كورونا..فيديو

قال الدكتور خالد مجاهد المتحدث باسم وزارة الصحة مساعد وزارة الصحة والسكان للإعلام والتوعية إن الوزارة أتاحت 1100 مركز تطعيم اعتباراً من اليوم لتلقي اللقاح حيث كان هناك 830 مركزاً للتطعيم على مستوى الجمهورية اضيف إليها 270 مركز شباب على مستوى الجمهورية ضمن الرقم الإجمالي وهي جاهزة بالفعل للدخول في تقديم خدمات تلقي اللقاح لطلبة الجامعات .

وأضاف مجاهد خلال مداخلة هاتفية في برنامج " كلمة أخيرة " المذاع علي قناة " اون اى " ، أن نحو 270 مركز شباب على مستوى الجمهورية تم تجهيزها لوجستياً وبجرعات اللقاح والفرق الطبية وتم تخصيصها لتلقي اللقاح لطلبة الجامعات .

وأشار إلى أن هناك آليتين لتلقي الطلاب اللقاح الاولى تتعلق بنحو 830 مركز تلقي لقاح على مستوى الجمهورية حيث يقوم الطالب بالتسجيل وسيأخذ اللقاح في نفس اليوم خلال 24 ساعة من التسجيل حيث يتلقى الطالب الرسالة لتلقي اللقاح في أقرب مكان وتم تخصيص ايقونة لهم باسم " طلبة التعليم العالي " حيث يكون بوسع الطالب اختيار اقرب مكان له وهذا متاح بمرونة لاختيار المكان الأقرب له ".

وفيما يخص 270 مركز شباب على مستوى الجمهورية التي جرى توفيرها بخلاف الآلية السابقة ستكون متاحة بشكل أكبر لشريحة الطلاب التي تواجه تحديات في خدمات الانترنت ولا يكون بوسعهم القيام بعملية التسجيل حيث سيكون بمقدورهم التوجه ل270 مركز شباب للتسجيل وتلقي اللقاح في نفس الوقت".