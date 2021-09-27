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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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متحدث الصحة يكشف عن آليتين لتلقي طلبة الجامعات لقاح كورونا..فيديو

لقاح كورونا
لقاح كورونا

قال الدكتور خالد مجاهد المتحدث باسم وزارة الصحة مساعد  وزارة الصحة  والسكان للإعلام والتوعية إن الوزارة أتاحت  1100 مركز تطعيم اعتباراً من اليوم لتلقي اللقاح  حيث   كان هناك 830 مركزاً للتطعيم  على مستوى الجمهورية اضيف إليها 270 مركز شباب على مستوى  الجمهورية ضمن الرقم الإجمالي  وهي جاهزة بالفعل للدخول في تقديم خدمات تلقي اللقاح لطلبة الجامعات .

 

وأضاف  مجاهد  خلال مداخلة  هاتفية      في برنامج " كلمة أخيرة  " المذاع علي قناة " اون اى " ، أن نحو 270 مركز شباب  على مستوى الجمهورية تم تجهيزها لوجستياً وبجرعات اللقاح  والفرق الطبية وتم تخصيصها لتلقي اللقاح لطلبة الجامعات   .

 

وأشار إلى  أن هناك آليتين  لتلقي الطلاب اللقاح الاولى تتعلق  بنحو 830 مركز تلقي لقاح على مستوى الجمهورية  حيث يقوم  الطالب بالتسجيل وسيأخذ اللقاح  في نفس اليوم خلال 24 ساعة من التسجيل  حيث يتلقى الطالب  الرسالة  لتلقي اللقاح في أقرب مكان  وتم تخصيص ايقونة لهم باسم " طلبة التعليم العالي "   حيث يكون بوسع  الطالب اختيار اقرب مكان له وهذا متاح  بمرونة  لاختيار  المكان الأقرب له  ". 

 

وفيما يخص 270  مركز شباب على مستوى الجمهورية التي جرى  توفيرها   بخلاف الآلية  السابقة  ستكون متاحة بشكل أكبر لشريحة الطلاب التي تواجه    تحديات في خدمات الانترنت ولا يكون بوسعهم القيام بعملية التسجيل   حيث سيكون  بمقدورهم التوجه ل270   مركز شباب للتسجيل وتلقي اللقاح في نفس الوقت".

وزارة الصحة والسكان وزارة الصحة التعليم العالي خدمات الانترنت خالد مجاهد الفرق الطبية مركز شباب للقاح كورونا

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