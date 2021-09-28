الوادي الجديد في 24 ساعة| إنشاء وحدة غسيل كلوى لذوى الاحتياجات.. ويتابع أعمال تطوير مقر بيوت الطلاب بالخارجة

شهدت محافظة الوادي الجديد عدة أحداث خلال الـ 24 ساعة الماضية ـ ونقدم لقراء صدى البلد أحداث 24 ساعة بالمحافظة التي جاءت كالآتي:

محافظ الوادى الجديد يوجه بإنشاء وحدة غسيل كلى بمركز حسن حلمى لذوى الاحتياجات

وجه اللواء محمد الزملوط محافظ الوادى الجديد، بدراسة إنشاء وحدة غسيل كلوى ملحقة بمركز الدكتور حسن حلمى لتأهيل ذوى الاحتياجات الخاصة لخدمة رواد المركز، وإعداد تقارير متابعة بالنتائج للحالات المرضية وذلك خلال تفقده لسير العمل بالمركز.

كما تفقد المحافظ أعمال تطوير ورفع كفاءة مقر بيوت الطلبة بالخارجة، يرافقه المهندس مجدى الطماوى رئيس المركز محمد منير مدير عام التضامن الاجتماعى والمهندس محسن مغربى مدير عام الطرق بالمحافظة.

ووجه بسرعة الانتهاء من إنشاء المسرح والمسطحات الخضراء، وتجهيز وتأثيث الغرف والقاعات، لاستقبال طلاب القرى و المناطق النائية مع بداية العام الدراسى الجديد.

وفى سياق آخر، عقد محافظ الوادى الجديد، اجتماعًا مع رؤساء المراكز، بحضور سيد محمود سكرتير عام المحافظة، ووجه بالانتهاء من أعمال التعديات على المبانى بالتزامن مع نهاية المرحلة الأولى للموجة 18 كما شدد على سرعة دراسة معوقات الاستثمار ومشكلات المناطق الصناعية بكل مركز.

ووجه بعدم دخول الموظفين غير المتلقين للقاح كورونا للمصالح الحكومية، وسحب الأراضى من غير الجادين فى مبادرتى "النخيل" و"الحرير".

محافظ الوادي الجديد يتابع أعمال تطوير مقر بيوت الطلبة بالخارجة

تابع اللواء محمد الزملوط محافظ الوادي الجديد، صباح اليوم، أعمال تطوير ورفع كفاءة مقر بيوت الطلبة بالخارجة، يرافقه المهندس مجدي الطماوي رئيس المركز والأستاذ محمد منير مدير عام التضامن الإجتماعي والمهندس محسن مغربي مدير عام الطرق بالمحافظة.

ووجه بسرعة الإنتهاء من إنشاء المسرح والمسطحات الخضراء، وتجهيز وتأثيث الغرف والقاعات، لإستقبال طلاب القري و المناطق النائية مع بداية العام الدراسي الجديد.

من ناحية أخري،كلف المحافظ بدراسة إنشاء وحدة غسيل كلوي ملحقة بمركز الدكتور حسن حلمي لتأهيل ذوي الإحتياجات الخاصة لخدمة رواد المركز، وإعداد تقارير متابعة بالنتائج للحالات المرضية وذلك خلال تفقده لسير العمل بالمركز.

نائب رئيس جامعة الوادى الجديد يتفقد جاهزية المدن الجامعية للعام الجامعى

تفقد الأستاذ الدكتور أحمد سيد حرباوى نائب رئيس جامعة الوادى الجديد لشئون التعليم والطلاب المدن الجامعية للطلاب والطالبات للإطمئنان على جاهزية إستقبال المدن الجامعية للطلبة والطالبات فى إطار إستعداد الجامعة للعام الجامعى الجديد

حيث تفقد نائب رئيس الجامعة، خلال جولته المطاعم ومخازن الأغذية والإستراحات وغرف الإقامة للتأكد من مستوى النظافة وتجهيز الغرف بجميع الإحتياجات اللازمة لإستقبال الطلاب.

مشيرا إلى أنه تقرر تسكين الطلاب وفقا لقواعد العام الماضى ومؤكدا على أهمية وجود تباعد بين الطلاب والتأكيد على تطبيق الإجراءات الإحترازية فى غرف إقامة الطلاب وأماكن تواجدهم.

وأكد الدكتود حرباوى على أهمية تطبيق الإجراءات الوقائية ومتابعة عمليات التعقيم المستمرة وتوفير أوجه الراحة للطلاب داخل المدن الجامعية.

وقام سيادته بتوجيه الشكر لكل العاملين بالمدن الجامعية على هذا الجهد الكبير خلال مرحلة الإستعداد لتسكين الطلاب والطالبات فى العام الجامعي الجديد.

ياتي ذلك فى إطار توجيهات الأستاذ الدكتور عبد العزيز طنطاوى رئيس جامعة الوادى الجديد للإستعداد للعام الجامعى الجديد 2021-2022م.