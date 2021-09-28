محافظ الوادى الجديد يوجه بإنشاء وحدة غسيل كلى بمركز حسن حلمى لذوى الاحتياجات

وجه اللواء محمد الزملوط محافظ الوادى الجديد، بدراسة إنشاء وحدة غسيل كلوى ملحقة بمركز الدكتور حسن حلمى لتأهيل ذوى الاحتياجات الخاصة لخدمة رواد المركز، وإعداد تقارير متابعة بالنتائج للحالات المرضية وذلك خلال تفقده لسير العمل بالمركز.

تفقد محافظ الوادى الجديد أعمال تطوير ورفع كفاءة مقر بيوت الطلبة بالخارجة، يرافقه المهندس مجدى الطماوى رئيس المركز محمد منير مدير عام التضامن الاجتماعى والمهندس محسن مغربى مدير عام الطرق بالمحافظة.

ووجه محافظ الوادى الجديد بسرعة الانتهاء من إنشاء المسرح والمسطحات الخضراء، وتجهيز وتأثيث الغرف والقاعات، لاستقبال طلاب القرى و المناطق النائية مع بداية العام الدراسى الجديد.

وفى سياق آخر، عقد محافظ الوادى الجديد، اجتماعًا مع رؤساء المراكز، بحضور سيد محمود سكرتير عام المحافظة، ووجه بالانتهاء من أعمال التعديات على المبانى بالتزامن مع نهاية المرحلة الأولى للموجة 18 كما شدد على سرعة دراسة معوقات الاستثمار ومشكلات المناطق الصناعية بكل مركز.

ووجه بعدم دخول الموظفين غير المتلقين للقاح كورونا للمصالح الحكومية، وسحب الأراضى من غير الجادين فى مبادرتى "النخيل" و"الحرير".