أبويا وصاحبي وحبيبي.. مصطفى شوبير يهنئ والده بعيد ميلاده الـ 61.. شاهد

هنأ مصطفى شوبير حارس مرمي النادي الاهلي والده الاعلامي أحمد شوبير بعيد ميلاده عبر حسابه الشخصي بموقع التواصل الاجتماعى إنستجرام.



ونشر مصطفى شوبير صورة تجمعه مع والده وكتب على الصورة: "كل سنة وأنت طيب يا أبويا وصاحبي وحبيبي ربنا يخليك ليا".



ويحتفل الإعلامى أحمد شوبير، حارس مرمى النادى الأهلى ومنتخب مصر الأسبق، اليوم الثلاثاء، بعيد ميلاده الـ "61" فهو من مواليد 28 سبتمبر 1960، ولقب بـ"أيوب الكرة المصرية" بعد سلسلة من الإنجازات سجلها فى تاريخ الأهلى والفراعنة بعد فترة صبر طويلة.

وحقق شوبير مع الأهلى 23 بطولة خلال "13" موسما وكانت كالأتى: "8" بطولات دورى عام، "7" كأس مصر، "5" بطولات أفريقية، "2" بطولة عربية، "1" افرو اسيوى.، ويعد موسم (1995- 1996م) هو الموسم الأشهر له طوال مشواره مع النادى الأهلى، حيث جمع بين بطولتى الدورى والكأس إلى جانب البطولة العربية.