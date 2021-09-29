عاجل
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

فن

ذكرى وفاة كوثر العسال | قصة حب 20 سنة انتهت بالزواج

كوثر العسال
كوثر العسال

يوافق اليوم، الأربعاء 29 سبتمبر، ذكرى وفاة الفنانة القديرة كوثر العسال ، التي ولدت في 26 نوفمبر عام 1939، ورحلت في مثل هذا اليوم عام 2013، وقدمت عددًا من الأعمال خلال مسيرتها الفنية، أبرزها "لن أعيش فى جلباب أبى" و"البرنسيسة" و"امرأة في دوامة" وغيرها من الأعمال.
 

حياة كوثر العسال

بدأت الفنانة كوثر العسال، حياتها الفنية في منتصف الستينيات وبالتحديد عام 1964، وقدمت العديد من الأعمال الفنية ومنها فيلم "حافية على جسر الذهب" و"نحن لا نزرع الشوك" و"شيء من الخوف" و"أنف وثلاث عيون" و"الإرهاب" و"مين يقدر على عزيزة" و"الحرام والوديعة".

حصلت العسال علي شهادة الثقافة عام 1942 ثم التحقت بالمجال الفني من خلال فرقة إسماعيل ياسين لتؤدي معه أدوارا كوميدية تنوعت أدوارها لتتألق دائما في الأدوار الثانية فلم تحصل يوما على البطولة المطلقة ومع ذلك كانت بصماتها واضحة في أي عمل يسند إليها.

txt

ذكرى بليغ حمدى| تامر سري وفرقته الموسيقية تحيي حفلا بدار الأوبرا.. غدا

txt

في ذكرى رحيل خالد صالح .. قصة مواجهته للموت قبل وفاته بسنوات

المشوار الفني لـ كوثر العسال

بدأت كوثر العسال، حياتها الفنية في منتصف الستينيات وبالتحدي عام 1964 وقدمت العديد من الأعمال الفنية ومنها فيلم حافية علي جسر الذهب ونحن لا نزرع الشوك وشيء من الخوف وانف وثلاث عيون والإرهاب ومين يقدر علي عزيزة والحرام والوديعة.

كما تألقت في الدراما التليفزيونية ومن أعمالها أوراق الورد والقاهرة والناس وأهل الطريق وبنات الثانوية ولن أعيش في جلباب أبي وقالب الخبز ينتصر أحيانا حيث اعتزلت المجال الفني نهائيا بعد نجاحها وتألقها في مسلسل «لن أعيش في جلباب ابي» عام 1996.

 

زواج كوثر العسال 

وتزوجت الراحلة كوثر العسال مرتين، الأولى كانت من الفنان عبد المنعم إبراهيم، واستمر زواجهما لمدة 20 عامًا حتى توفى، ثم تزوجت بعد ذلك من الفنان محمد وفيق، وهو نجل خالتها.

وروى الفنان الراحل محمد وفيق في لقاء متلفز سابق له، قصة حبه لـ كوثر العسال وزواجهما، قائلا إنه "رغم العمر الطويل الذي قضته كوثر مع زوجها عبد المنعم إبراهيم إلا أنني انتظرت على أمل أن يجمعني بها القدر ثانية".

وأضاف الراحل محمد وفيق: "وبالفعل وافقت دون تردد على الزواج مني في نهاية الثمانينيات ليتحقق حلمي الذي استمر ما يقرب عقدين من الزمان".

وتابع: "لقد كانت حلمي وأملي أن يجمع بيننا القدر فقد انتظرتها طويلا فبرغم أنها كانت ابنة خالتي وتسكن في العمارة المقابلة لنا؛ إلا أن القدر فرق بيننا".

العسال كوثر كوثر العسال الفنانة كوثر العسال الفنانة ذكرى وفاة ذكرى وفاة حياة كوثر العسال

موضوعات متعلقة

مش عيب ولا حرام.. حلا شيحة ترد على تعليق الابتعاد عن الفن

بعد إصابته وزوجته به.. فيروس كورونا يضرب عائلة زوجة حمدي الميرغني

عظيم إحساسي.. راشد الماجد يطرح أحدث أغانيه على يوتيوب

قبل البكاء على والديها.. شاهد دنيا سمير غانم أثناء وضع المكياج

بعد شائعات طلاق حلا شيحة .. رد فعل مفاجئ من معز مسعود

النفي الثاني.. خالد بيومي: الموسيقيين لم تتراجع عن قرار منع الغناء بالفلاشة

بعد نجاح أغنية يالواثق.. راشد الماجد يستعد لطرح عظيم إحساسي

بعد نجاته من الموت.. حودة بندق ونعوم يستعدان لطرح أغنية "توت بري"

ترشيحاتنا

صحيفة تكشف عن مبيعات إسرائيل السرية العسكرية لدولة عربية

كرات نارية تطير في سماء مدينة أمريكية وتثير الرعب.. ما القصة

دهستها سيارة نقل وأمر الرئيس بعلاجها.. والد الطفلة منة الله يعلن وفاة ابنته

حدث ليلا | 718 اصابة كورونا جديدة و39 وفاة.. توفيق عبد الحميد يتعرض للنصب.. 5 أرقام قياسية لـ مو صلاح.. بركان لابالما يصل المحيط الاطلنطي

أخبار التكنولوجيا.. آبل تهدد فيسبوك بحظرها من متجرها.. سعر ومواصفات وموعد طرح آيفون 13 برو ماكس

أخبار السيارات| 18 نصيحة قبل شراء سيارة جديدة من المعرض.. شرطة دبي تضم 100 سيارة أودي لأسطولها

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

السعودية تعلن موعد عودة طلبة الابتدائي ورياض الأطفال إلى المدارس

دهستها سيارة نقل وأمر الرئيس بعلاجها.. والد الطفلة منة الله يعلن وفاة ابنته

شوبير يكشف مفاجأة بشأن استبعاد محمد عبد الشافي من معسكر منتخب مصر

لملاك ومستأجري العقارات| تعديلات مرتقبة بشأن إيجار الوحدات السكنية

الزمالك يزف بشرى لجماهيره بشأن تجديد عقد أشرف بن شرقي

محمد صلاح ينافس نفسه ويحقق إنجازاً جديداً مع ليفربول بدوري أبطال أوروبا

بعد شائعات طلاق حلا شيحة .. رد فعل مفاجئ من معز مسعود

هل يتم تأجيل العام الدراسي بسبب كورونا ؟.. وزير التعليم يجيب

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

الأمير ويليام وزوجته كيت ميدلتون يتألقان في العرض الخاص لفيلم جيمس بوند الجديد No Time to Die

بكاء وانهيار 7 ملايين .. مشاهد لا تنسى في جنازة عبد الناصر

شاهد.. توافد نجوم فيلم جيمس بوند الجديد على السجادة الحمراء للعرض الخاص

رئيس الأركان يتفقد الحالة الأمنية بشمال سيناء.. فيديو وصور

فيديو

فيديوجراف.. حياتي اتغيرت .. الفنانة ندى رحمي تكشف سر فقدان وزنها

وزارة الطيران بشركاتها تتواجد في أكبر تجمع ثقافي بالعالم "إكسبو دبي 2020".. فيديو

فيديو جراف| حد ياخد منها المايك.. تفاصيل مشادة غادة إبراهيم وإيناس الدغيدي

فيديو جراف| شوكة عبدالناصر.. كل ما تريد معرفته عن برج القاهرة

المزيد

ساحة رأي

د. هشام فهمى يكتب: إنشاء وحدات ادارة محلية جديدة متكاملة الخدمات

فرج القاسمي يكتب: ناصر الذي لم يفارق بيتنا وقلوبنا حتي الأن

صباح الحكيم تكتب: أين نحن من الـ«ايكا تكنولوجي»؟

ليلى موسى تكتب: هل سينهي الروس حظوظ التواجد التركي في سوريا؟

د.جوزيف رامز أمين يكتب: تأملات فى مسار الدبلوماسية المصرية

سيد الطاهر يكتب: الطاقة وتحقيق التنمية المستدامة

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

مني أحمد

ناصر الحاضر دائمًا

هويدا دويدار

كرماء ولكن !

محمد نوار

القاف «سيركل» وعليها نقطتين!

د. جهاد عودة

«جيوبلوتكس الفوضى وتجديد الطلبان»: عقيدة بايدين الاستراتيجية.. أفغانستان والعالم

بهجت العبيدي

هل يحقق الإنسان الخلود على الأرض؟!

أحمد فرغلى رضوان

نبيلة عبيد.. لماذا التجاهل!

ريهام مازن

ألا يتم مراجعة محتوى الإعلانات؟

نهال علام

تنابلة السلطان

اﻟﻤﺰﻳﺪ