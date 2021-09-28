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إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

فن

ذكرى بليغ حمدى| تامر سري وفرقته الموسيقية تحيي حفلا بدار الأوبرا.. غدا

حفل ذكرى بليغ حمدي
حفل ذكرى بليغ حمدي

يحيي المطرب تامر سرى وفرقتة الموسيقية الذكرى الثامنة والعشرين لرحيل الموسيقار بليغ حمدى غدا بدار الاوبرا بحضور الموسيقار هانى مهنا، الإعلامية رنا الجبال، الكاتب أيمن الحيكم، الفنانه عايدة رياض، الموسيقار مجدي الحسينى، الشاعر د. عصام خليفة. 

ومن المقرر  أن  يغنى تامر سرى مجموعة من أشهر أغانى العندليب الاسمر بمصاحبة فرقتى الموسيقية « موجود، زى الهوا، مدام القمر، تخونوه،حاول تفتكرنى، أى دمعه حزن لا، على حسب وداد، كل ماقول التوبة»  . 

كما يشارك فى الغناء  صوت مصرى نقي جديد يارا حبيب وسوف تقدم مجموعة من أغانى كوكب الشرق. 

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بليغ حمدي

يشار إلى  ان بليغ حمدى ولد في 7 أكتوبر عام 1931 وأتقن عزف آلة العود في سن التاسعة ، التحق بمعهد فؤاد الأول للموسيقي ( معهد الموسيقي العربية حاليا) وبدأ حياته الفنية كمغنى حيث سجل 4 اغنى بالإذاعة المصرية ثم اتجه للتلحين.

وسطع نجم بليغ حمدى عام 1957 عندما قدم أول الحانه لعبد الحليم حافظ (تخونوه) ، بعدها تعاون مع نجوم الطرب المصريين والعرب منهم أم كلثوم ، وردة ، فايزة أحمد ، شادية ، نجاة ، صباح ، ميادة الحناوى ، عزيزة جلال ، على الحجار ، هانى شاكر ، محمد رشدى ، سميرة سعيد ولطيفة ، تميزت الحانه بالبساطة والسهولة .

وتعددت ألقاب بليغ حمدى منها ملك الموسيقى ولحن الشجن ، توفى في 12 سبتمبر 1993 عن عمر يناهز 62 عاما تاركاً ثروة فنية من الالحان لجميع الألوان الغنائية التى تنوعت بين الرومانسية والوطنية والقصائد وأغاني الأطفال والابتهالات الدينية ومنها الحانه للشيخ سيد النقشبندى واشهرها مولاى .

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