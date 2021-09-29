اعترض على تقسيم الحشيش أمام بيته.. نهال طايل تجلد قاتلي شاب في حلوان

رصد برنامج «تفاصيل»، المُذاع عبر فضائية «صدى البلد 2»، تقديم الإعلامية «نهال طايل»، مساء اليوم الأربعاء، واقعة مقتل شاب في حلوان على يد جيرانه والأم تفقد البصر حزنا عليه.

وجهت الإعلامية نهال طايل، نقدا لاذعا، لقاتلي الشاب من جيرانه، مؤكدة أن ما يحدث شيء لا يقبله أي عقل وهذا الأمر لا يحتمله أي ضمير.

وتابعت الإعلامية نهال طايل، إنه :"أزاي تعملوا فيه كده وتتعدوا عليه كده وخمس أفراد على شخص ليه، طب عمل أيه، وعشان بتقطعوا الحشيش أمام باب منزله".



فيما رصد برنامج «تفاصيل»، المُذاع عبر فضائية «صدى البلد 2»، تقديم الإعلامية «نهال طايل»، مساء اليوم الأربعاء، واقعة مقتل شاب في حلوان على يد جيرانه والأم تفقد البصر حزنا عليه.



دخلت الأم في نوبة بكاء شديد، أثناء تذكر تفاصيل الواقعة الأليمة، مؤكدة أنها لا تعرف سبب لما حدث لنجلها، قائلة :"حسبي الله ونعم الوكيل حسبي الله".



وعلقت الإعلامية نهال طايل، إنه شاب عنده 25 عاما مثل شباب أخرون يذهب للعمل من أجل الإنفاق على والدته، مؤكدة أنه ترصد له أحد جيرانه وقتله.