مش لاقي حد يعالجني.. الفنان توفيق عبدالحميد يكشف سبب ابتعاده عن الفن

كشف الفنان توفيق عبد الحميد عن سبب ابتعاده عن العمل، قائلاً إنه أُصيب بـ "انزلاق غضروفي"، الذي أثر على ظهره وقدميه.

وأوضح توفيق عبد الحميد في مداخلة هاتفية مع برنامج "يحدث في مصر" المُذاع على فضائية "إم بي سي مصر"، قائلاً: "المهنة بتاعتنا شاقة وقاسية وتحتاج إني أكون بصحتي عشان أقدر أقدم المحتوى بشكل كامل".

وتابع الفنان قائلاً: "بروح أتعالج طبيعي بس مبلاقيش تقدم فبزهق وأتوقف .. وبعدين شوية وأرجع تاني وهكذا".

وعقب توفيق عبد الحميد قائلاً: "لحد دلوقتي ملاقيتش حد ربنا يجعل في غيديه الشفاء وأرتاح معاه وخلص من التعب ده".