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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

رياضة

الهلال يفرط في الفوز ويتعادل أمام الحزم بالدوري السعودي

الهلال السعودي
الهلال السعودي

فرط نادي الهلال في نقطتين ثمينتين بالتعادل مع الحزم بهدف لمثله، مساء اليوم، ضمن منافسات الجولة السابعة من دوري كأس محمد بن سلمان للمحترفين.

 

وافتتح الفرنسي بافيتيمبي جوميز التهديف لمصلحة نادي الهلال بالدقيقة “57” من زمن اللقاء.

 

وكان الشوط الأول بين الهلال والحزم انتهى بالتعادل السلبي وسط سيطرة من جانب واحد لمصلحة الزعيم.

 

ونجح موحا في تسجيل هدف التعادل لمصلحة نادي الحزم ضد الهلال من ركلة جزاء في الدقيقة “73” من زمن اللقاء.

 

وأهدر جوميز ركلة جزاء لمصلحة نادي الهلال في الدقيقة “99”في الوقت بدل الضائع والتي تصدى لها الحارس مليك عسلة، ليخسر الزعيم نقطتين في حملة الدفاع عن لقب الدوري السعودي للموسم الثالث تواليا.

 

وبهذا التعادل، فقد نادي الهلال نقطتين ثمينتين في بطولة الدوري السعودي للمحترفين بالمركز  الرابع برصيد 12 نقطة، بينما الحزم بالمركز الثامن برصيد 9 نقاط.

 

وغاب عن نادي الهلال ضد الحزم اليوم كل من سالم الدوسري وأندري كاريلو وماتيوس بيريرا وعبد الله عطيف وعلي البليهي ومحمد البريك للإصابة.

 

وتعادل نادي الهلال في الأسبوع الماضي أيضا مع الشباب بهدفين لمثلهما، ضمن منافسات الجولة السادسة من دوري محمد بن سلمان للمحترفين.

نادي الهلال الحزم دوري كأس محمد بن سلمان للمحترفين بافيتيمبي جوميز سالم الدوسري محمد البريك

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