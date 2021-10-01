مواصفات وأسعار ساوايست DX3 موديل 2021 في مصر .. صور

استطاع الصانع الصيني ان يحتل مكانة كبيرة داخل السوق المصري وسط اصدارات موديل 2021، حيث اطلقت شركة ساوايست نسختها DX3 عبر باقة من الفئات المختلفة، وتشمل هذه النسخة حزمة من التجهيزات إلى جانب القدرات الفنية القياسية.

التصميم الخارجي للسيارة ساوايست DX3 موديل 2021

تأتي السيارة ساوايست DX3 موديل 2021 بنسبة طول بلغت 4354 مم، وبعرض يبلغ 1840 مم، و 1670 مم للارتفاع، مع مسالحة تخزين خلفية تتسع إلى 500 لتر، بينما ترتكز على عجلات رياضية ذات جنوط مروحية الشكل تجمع بين اللون الفضي واللاسود، مع اقواس نصف دائرية اعلى منطقة العجلات.

كما تأتي أيضا ساوايست DX3 موديل 2021 بأقطاب ثنائية على جانبي السقف، واشارات جانبية ناحية الرفارف، مع مصابيح امامية حادة، ومصابيح ضباب دائرية الشكل، بالاضافة إلى مصابيح ضباب خلفية وسبويلر رياضي، ومرايات جانبية كهربائية ذات اشارات ضوئية، وفتحة سقف للفئات عالية التجهيز، مع مستشعرات ركن وكاميرا خلفية.

الاداء الفني للسيارة ساوايست DX3 موديل 2021

تتسارع السيارة ساوايست DX3 موديل 2021 من نقطة الثبات 0 حتى تصل إلى سرعة 100 كيلومتر/ساعة خلال فترة زمنية تستغرق 11.5 ثانية، حيث تتمتع بمحرك 4 سليندر رباعي الاسطوانات، سعة 1500 سي سي "تيربو"، يستطيع ان ينتج قوة قدرها 156 حصانا، وعزمخ اقصى للدوران 225 نيوتن/متر، مقترن بعلبة تروس أوتوماتيكية الاداء تتكون من 8 سرعات، مع معدل استهلاك للوقود يقدر بـ 6.5 لتر، وذلك عندما تخوض السيارة مسافات تبلغ 100 كيلومتر في الساعة.

أسعار السيارة ساوايست DX3 موديل 2021 في السوق المصري

الفئة الأولى أتوماتيك موديل DISTINGUISHED 2021 محرك 1500 سي سي تيربو بسعر 289,000 جنيه.

الفئة الثانية أوتوماتيك موديل DISTINGUISHED SPORT 2021 محرك 1500 سي سي تيربو بسعر 294,000 جنيه.

الفئة الثالثة أوتوماتيك موديل DISTINGUISHED 2S 2021 محرك 1500 سي سي تيربو بسعر 297,000 جنيه.

الفئة الرابعة أوتوماتيك موديل ROYAL (TOPLINE) 2021 محرك 1500 سي سي تيربو بسعر 315,000 جنيه.

الفئة الخامسة أوتوماتيك موديل FLAGSHIP (TOPLINE) 2021 محرك 1500 سي سي تيربو بسعر 357,000 جنيه.