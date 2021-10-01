بلاش نسيبه كتير.. محمد لاشين يوضح أنواع وأسباب الحَوَل .. فيديو

قال الدكتور محمد لاشين، استشاري طب وجراحة العيون بكلية الطب جامعة الأزهر، إن 95 % من حالات الحول وراثية، ويظهر الحول في الطفل عندما يحدث له شيء مفاجئ مثل ارتفاع درجة الحرارة .

وأضاف محمد لاشين في حواره مع الإعلامية ماري نعيم في برنامج " أنا والطبيب" في برنامج " صدى البلد 2 "، ان الحول يحدث بسبب ضعف النظر او يمكن أن يكون هناك فشل في عصب من أعصاب العين ".

وتابع:" أورام المخ والعيوب الخلقية والمياه البيضاء والزرقاء قد تؤدي إلى حدوث الحول “، لافتا: "من يعاني من الحول يفقد وظائف كثيرة من وظائف العين مع الكبر، ويجب أن يتم البدء في علاج الحول مبكرا ولا نترك الحول فترات طويلة ".



ولفت محمد لاشين إلى أن "معظم الاطفال من اول يوم وحتى 6 شهور يعانون من حول فسيولوجي طبيعي ويختفي مع تقدم الطفل في السن ولكن في حال استمرار الحول مع الطفل علينا أن نلجأ للطبيب بداية من عمر 9 شهور وحتى سنة ".