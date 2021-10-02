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إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

سيارات

تعرف على الأسعار الجديدة لـ شيري تيجو 7 موديل 2021

تعرف على الاسعار
تعرف على الاسعار الجديدة لـ شيري تيجو 7 موديل 2021

تنتمي شيري تيجو 7 إلى فئة السيارات الرياضية المتعددة الاستخدامات SUV، و شهدت تلك النسخة حالة من التغييرات السعرية، حيث ارتفعت قيمتها بزيادة بلغت 2900 جنيه، وذلك عن جميع الفئات المقدمة داخل السوق المصري وسط موديلات 2022.

مواصفات السيارة شيري تيجو 7 موديل 2021
 

جاءت السيارة شيري تيجو 7 موديل 2021 بقياسات هيكلية بلغت 4505 مم للطول، و 1837 متر للعرض، و بارتفاع يبلغ 1670 مم، و مساحة تخزين تبلغ 414 لتر، بينما ترتكز على عجلات رياضية يبلغ قياسها 18 بوصة، مع مصابيح أمامية LED، ومصابيح ضباب امامية وخلفية، وفتحة سقف للفئة عالية التجهيز.

و زودت السيارة شيري تيجو 7 موديل 2021 بمحرك 4 سليندر رباعي الاسطوانات، سعة 1500 سي سي "تيربو"، قادر على انتاج قوة 145 حصانا، و 210 نيوتن/متر من العزم الاقصى للدوران، بينما تنتقل السرعة إلى منظومة الدفع الامامي للعجلات بواسطة عبلة تروس أوتوماتيكية تتكون من 6 سرعات.

وتقدر نسبة اتسهلاك السيارة شيري تيجو 7 موديل 2021 من الوقود بـ 6.3 لتر عندما تخوض مسافات قدرها 100 كيلومتر، وتضم ايضا السيارة باقة من وسائل الحماية والامان ومنها فرامل ABS مانعة للانغلاق، و برنامج التوزيع الالكتروني للفرامل EBD، ووسائد هوائية AIRBAGS، مع مستشعرات ركن و كاميرا، و نظام صوتي وترفيهي و مقود حركة متعدد المهام.

أسعار السيارة شيري تيجو 7 موديل 2021 

 

الفئة الأولى أوتوماتيك موديل BASELINE 2021 محرك 1500 سي سي تيربو بسعر 289.900 بدًلا من 287 ألف جنيه.

الفئة الثانية أوتوماتيك موديل HIGHLINE 2021 محرك 1500 سي سي تيربو بسعر 313.900 الف جنيه بدلًا من 311 ألفا.

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