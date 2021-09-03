الأسعار الجديدة للسيارة شيري تيجو 3 موديل 2022

شهدت النسخة شيري تيجو 3 موديل 2022 حالة من الارتفاع بالقيمة التسويقية الخاصة بها داخل السوق المصرية، حيث قدرت تلك الزيادة بقيمة قدرها 1000 جنيه، و تعد هذه النسخة واحدة من الاصدارات التي تنتمي إلى فئة السيارات الرياضية المتعددة الاستخدام SUV، والتي تقدم عبر فئة واحدة من التجهيزات.

مواصفات السيارة شيري تيجو 3 موديل 2022

تستمد السيارة شيري تيجو 3 موديل 2022 قوتها من محرك 4 سليندر رباعي الاسطوانات، سعة 1600 سي سي، قادر على انتاج قوة قدرها 126 حصانا، وعزم اقصى للدوران يبلغ 160 نيوتن/متر، بينما تقدر نسبة استهلاكها من الوقود نحو 6.7 لتر عندما تخوض مسافات تقدر بـ 100 كيلومتر.

بينما تنتقل السرعة إلى منظومة الدفع الامامي عبر علبة تروس أوتوماتيكية الاداء، ومع هذه الامكانيات الفنية تتسارع السيارة من وضع الاستعداد او نقطة الثبات 0 حتى تصل إلى سرعة 100 كيلومتر في الساعة، خلال فترة زمنية مدتها 12.7 ثانية.

وتأتي السيارة مواصفات شيري تيجو 3 موديل 2022 عبر حزمة متطورة من وسائل الأمن والسلامة، مثل منظومة الوسائد الهوائية AIRBAGS، ومكابح ABS مانعة للانغلاق، وبرنامج التوزيع الالكتروني EBD الخاص بالفرامل، مع مستشعرات ركن لسهولة الاصطفاف، مدعومة بكاميرا خلفية لمتابعة الاجسام الصلبة والمتحركة، بالاضافة إلى مرايات جانبية كهربائية، ومثبت سرعة، بينما ترتكز على جنوط رياضية يبلغ قياسها 17 بوصة.

سعر السيارة شيري تيجو 3 موديل 2022

ويبلغ سعر السيارة شيري تيجو 3 موديل 2022 بقيمة قدرها 243.900 ألف جنيه بدلاً من 242.900 ألف جنيه.