عاجل
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

منوعات

الكوكب يزداد ظلامًا.. كارثة تهدد الأرض وتثير قلق العلماء

كوكب الأرض
كوكب الأرض

الأمر أشبه بامتصاص الملابس القاتمة لحرارة الشمس بشكل أكبر من غيرها، وهو ما حدده العلماء في أن الأرض خفت لمعانها وازدادت ظلامًا خلال السنوات الثلاث الماضية بسبب تغير المناخ.

 

قاس الباحثون كمية ضوء الأرض المنعكس عن سطح القمر لإظهار كيف أن الاحتباس الحراري يجعل كوكبنا مكانًا أكثر عتمة وظلام مع مرور الوقت.

 

وهو الأمر المقلق للغاية إذ يعني أن الأرض تمتص المزيد من الضوء، مما يؤدي إلى ارتفاع درجة حرارتها، وهو ما يؤثر بدوره على القمر.

 

أظهرت البيانات أن ارتفاع درجة حرارة مياه المحيط قد جعل الضوء المنعكس من الأرض الذي يضيء سطح القمر يتناقص بمقدار نصف واط أقل من الضوء لكل متر مربع.

 

وهذا يعادل انخفاضًا بنسبة 0.5 % في سطوع الأرض، وهو السبب الرئيسي في زيادة عتمة الأرض وظلامها عن السابق.

 

الأرض تمتص طاقة حرارية أكبر من المعتاد

وما يقرب من 340 واط لكل متر مربع من الطاقة المستمدة من الشمس - المحرك الرئيسي للمناخ والطقس - تصل إلى كوكب الأرض يوميا.

 

وينعكس حوالي 30 % فقط من هذه الطاقة مرة أخرى في الفضاء، المعروف باسم البياض الأرضي، ويتم امتصاص الباقي (240 وات) لكل متر مربع في الأرض، المحيطات والغلاف الجوي.

 

يشعر الباحثون بالقلق على وجه التحديد بشأن انخفاض السحب المنخفضة اللامعة والعاكسة فوق المحيط الهادئ الشرقي في السنوات الأخيرة، وفقًا لقياسات الأقمار الصناعية التي أجرتها وكالة ناسا.

 

هذه هي نفس المنطقة التي ترتفع فيها درجات حرارة سطح البحر قبالة السواحل الغربية لأمريكا الشمالية والجنوبية بسبب تغير المناخ.

 

يقول الدكتور «فيليب جود» الباحث في معهد نيوجيرسي للتكنولوجيا: "كان انخفاض البياض الأرضي مفاجأة لنا عندما حللنا بيانات السنوات الثلاث الأخيرة بعد 17 عامًا من البياض المسطح تقريبًا".

 

لبعض الوقت، كان العديد من العلماء يأملون في أن يؤدي المناخ الدفيئ للأرض إلى المزيد من السحب وزيادة البياض، مما سيساعد بعد ذلك على تخفيف الاحتباس الحراري وتحقيق التوازن في نظام المناخ.

 

لكن بعد التحليلات الأخير لزيادة قتامة الأرض فإن الأمر قظ أصبح "مقلقًا للغاية"، وفقًا للدكتور «إدوارد شويترمان» عالم الكواكب في جامعة كاليفورنيا.

الأرض تغير المناخ القمر سطح القمر الاحتباس الحراري الضوء المنعكس والغلاف الجوي البياض الأرضي الطقس الشمس الغلاف الجوي المحيط الهادئ القلق الكواكب ارتفاع درجة حرارة المحيطات اخبار المنوعات أخبار الترفيه

موضوعات متعلقة

نشرة المنوعات.. انفجار بركاني خطير.. وتمساح يلتهم ذراع مرشد سياحي.. لحظة قفز راكبة من الطائرة.. وكوافيرة تعاقب زبونة بقص رموشها

في قفزة مرعبة.. شاهد تمساح يلتهم ذراع مرشد سياحي |صور

شاهد.. لحظة قفز راكبة من الطائرة والسلطات تعتقلها |فيديو

بعدما رفضت الدفع.. شاهد كوافيرة تعاقب زبونة بقص رموشها |صور

شاهد.. رجل يحبس تمساحا ضخما داخل سلة قمامة |فيديو

إنذار بالخطر .. لحظة انفجار بركان كيلاويا في أمريكا|فيديو

نشرة المنوعات.. رجل يذبح ممرضة داخل المستشفى.. ماء زمزم يحارب السرطان.. منع امرأة من دخول مطعم هندي لسبب غريب.. خناقة بين غراب ضخم وطائرة

خناقة عنيفة بين غراب ضخم وطائرة درون والسبب غريب.. شاهد

ترشيحاتنا

عماد متعب: استبعاد قفشة ومحمد شريف من منتخب مصر غير منطقي

الصحة: تسجيل 745 إصابة جديدة بفيروس كورونا و36 حالة وفاة

طارق يحيى يكشف أسباب استبعاد كيروش لـ أقفشة وشريف وفتحي من المنتخب

إصابة 90 فلسطينيا في مواجهات مع الجيش الإسرائيلي بنابلس

درة تتعرض لموقف محرج على الهواء .. وتكشف تفاصيل عريس تقدم لخطبتها ونهايته كانت فى قسم الشرطة

شوقي غريب: لاعب وحيد بقائمة أولمبياد طوكيو يمكنه المشاركة في باريس 2024

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

أسعار البنزين .. قرارات حكومية تطبق على الملايين في أكتوبر

تعليق ساخر من خالد الغندور بعد استبعاد قفشة وشريف من قائمة المنتخب

نتيجة تنسيق المرحلة الثالثة 2021 ... رابط النتيجة

تحذيرات شديدة.. العاصفة شاهين تقترب من السعودية

عملية جراحية.. حياة الدرديري تكشف التطورات الصحية لـ توفيق عكاشة

في مزاد علني .. بيع شقة فاتن حمامة بالزمالك

أول تعليق من ميدو على استبعاد محمد شريف وأفشة

رسالة نارية من شوبير لـ كيروش بعد استبعاد شريف وأفشة من مواجهة ليبيا

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

الكوكب يزداد ظلامًا.. كارثة تهدد الأرض وتثير قلق العلماء

تحدي هنيدي وفان دام يتحول إلى مشروع فيلم سينمائي.. ما التفاصيل؟

بعد انفتاح صدع جديد.. الحمم البركانية تهدد بدمار هائل في لا بالما .. فيديو وصور

نادين فى ضيافة "صدى البلد" لتكريمها عن مسلسل "عائلة جيجى".. صور

فيديو

الحكومة تتحرك قانونيا.. إجراءات حاسمة تجاه رافضي لقاح كورونا

سائقوا الشاحنات .. الحكومة تكشف سر أزمة وقود بريطانيا

تفاصيل سرية.. نيللي كريم وسبب طلب هشام عاشور الزواج منها بعد ٣ أيام

قريبا في مصر.. مواصفات سيارات الإسعاف المرسيدس الأفضل عالميا "فيديو"

المزيد

ساحة رأي

بيري محمد تكتب: المدير الفنى لمنتخب مصر وامل جديد

عايدة محمود تكتب: للعشق ألف رواية

رمضان البيه يكتب: العقائد في الإسلام «4»

كواعب أحمد البراهمي تكتب: مصر في عهد «السيسي»

رجب الشرنوبي يكتب: بحر البقر.. آلام الماضي وآمال المستقبل

د. علاء الشال يكتب: لقاح كورونا وواجب الوقت

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

د. جهاد عودة

«جيوبلوتكس الفوضى وتجديد الطلبان»: الحسابات الصينية المعقدة

د.احمد فخرى

البيئة العائلية وتكوين المزاج لدى الأطفال

نيفين منصور

أنت تري ولكن هل أنت مبصر؟

رشا شكر

عودة للحياة مع أفلام السينما العالمية

د. جهاد عودة

«جيوبلوتكس الفوضى وتجديد الطلبان»: فك الارتباط التدريجى السعودى الطلبانى

مروة لطفي

الشيخوخة ليست سن

شريف سمير

«اليوتيوبر» المحترم .. و«البلوجر» المفيد!

د.على ثابت

المرضى والسوق المغلق

اﻟﻤﺰﻳﺪ