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إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

فن

بفستان أسود .. إنجي المقدم تخطف أنظار متابعيها عبر انستجرام

صدى البلد

نشرت الفنانة إنجي المقدم صورة جديدة لها على حسابها الخاص على موقع تبادل الصور والفيديوهات "إنستجرام".


وظهرت إنجي المقدم بإطلالة جذابة أنيقة مرتدية فستان باللون الاسود ، و حازت علي اعجاب متابعيها .

 

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وكانت بدأت الفنانة إنجي المقدم تصوير أولى مشاهدها في مسلسلها الجديد "دليلك الذكي للطلاق" مطلع هذا الأسبوع، ويعد هذا العمل أول بطولة مطلقة لها.


ويشارك في المسلسل هيدي كرم، عمر الشناوي، إنجي أبو زيد، ويجرى التعاقد مع باقى الفنانين، إخراج مصطفى أبو سيف.


وكانت انجى المقدم احتفلت بعيد ميلادها الـ 44، وهي ممثلة محترفة استطاعت خلال فترة قصيرة حجز مكانا خاصا لها في الأعمال التلفزيونية، وأصبح الجمهور يتابعها خاصة في الموسم الرمضاني.


إنجي المقدم عملها الأصلي هو مذيعة، وبدأت عملها كمذيعة ومقدمة برامج تلفزيونية من خلال شبكة قنوات أوربت كمقدمة لبرنامج السلم والثعبان.


شاركت إنجي المقدم أيضا في تقديم برنامج مساءك شكر زيادة على قناة OTV، ثم قررت خوض مجال التمثيل عن طريق ست كوم وأول عمل لها على الشاشة وهو مسلسل أحمد اتجوز منى مع أحمد فلوكس.

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