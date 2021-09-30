عاجل
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

فن

إنجي المقدم تودع الصيف بـ إطلالة على البحر.. شاهد

انجي المقدم
انجي المقدم

نشرت الفنانة إنجى المقدم صورة جديدة لها على حسابها الخاص على موقع تبادل الصور والفيديوهات "إنستجرام".


وظهرت إنجى المقدم بإطلالة أنثوية بسيطة، أثناء تواجدها على البحر، وعلقت "كل الأشياء الجيدة برية ومجانية ارتداد إلى الصيف الماضي .. أرجعني!"


وكانت بدأت الفنانة إنجي المقدم تصوير أولى مشاهدها في مسلسلها الجديد "دليلك الذكي للطلاق" مطلع هذا الأسبوع، ويعد هذا العمل أول بطولة مطلقة لها.


ويشارك في المسلسل هيدي كرم، عمر الشناوي، إنجي أبو زيد، ويجرى التعاقد مع باقى الفنانين، إخراج مصطفى أبو سيف.


وكانت انجى المقدم احتفلت بعيد ميلادها الـ 44، وهي ممثلة محترفة استطاعت خلال فترة قصيرة حجز مكانا خاصا لها في الأعمال التلفزيونية، وأصبح الجمهور يتابعها خاصة في الموسم الرمضاني.

 
إنجي المقدم عملها الأصلي هو مذيعة، وبدأت عملها كمذيعة ومقدمة برامج تلفزيونية من خلال شبكة قنوات أوربت كمقدمة لبرنامج السلم والثعبان.


شاركت إنجي المقدم أيضا في تقديم برنامج مساءك شكر زيادة على قناة OTV، ثم قررت خوض مجال التمثيل عن طريق ست كوم وأول عمل لها على الشاشة وهو مسلسل أحمد اتجوز منى مع أحمد فلوكس.

الفنانة إنجي المقدم تودع الصيف علي البحر إطلالة صيفية بإطلالة انثوية

ترشيحاتنا

فئة جديدة لـ رينو كادجار موديل 2022 .. أسعار ومواصفات

الأمم المتحدة: خسارة 75 مليون وظيفة في 2021..و23 مليونا محتملة العام المقبل

الدوري الأوروبي.. نابولي يسقط لأول مرة أمام سبارتاك موسكو وليستر يواصل الانهيار

مصطفى بكري: الرئيس رد الاعتبار للشعب ومسيرة النضال الوطني مستمرة

أيقونة الجمال الإيطالية.. ما سر جاذبية مونيكا بيلوتشي في الـ57 من عمرها؟

سعر ومواصفات Moto Tab G20.. موتورولا تنافس بجهاز لوحي جديد يعمل بنظام اندرويد

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

الحكومة تزف بشرى سارة لـ الطلاب قبل بداية العام الدراسي.. فيديو

الحكومة تكشف مفاجأة حول تأجيل الدراسة بسبب ارتفاع إصابات كورونا.. فيديو

زوجة أحمد سعد توجه رسالة نارية لـ سمية الخشاب وريم البارودي

بعد سفره .. حقيقة رحيل موسيمانى عن الأهلي

بقيادة صفوان ثابت ..الداخلية تجهض مخططًا إخوانيًا يستهدف إعادة إحياء نشاط التنظيم الإرهابي

مدرب برتغالي كبير يقترب من خلافة موسيماني في الأهلي.. تفاصيل

التطبيق الجمعة.. قرار جديد من البترول بشأن فاتورة غاز المنازل لشهر أكتوبر

خالد الغندور يعلن تراجع قناة الزمالك عن إذاعة مباراة الفريق أمام بيراميدز

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

إنجازات تدعو للفخر.. مصر تبهر العالم بـ 4 مشاريع عملاقة في 2021

أسرع حالة في تاريخ كرة القدم.. لماذا تم طرد لاعب بعد صفارة البداية مباشرة؟

تفاصيل مسرحية "ورينا القوة" لنجوم مسرح مصر قبل عرضها غدا

مات وسط الزغاريد.. قصة وفاة عريس البحيرة ليلة حنته| صور

فيديو

فيديوجراف.. الزغاريد تحولت لعويل وصراخ.. قصة شاب توفى في ليلة الحنة

"قلتلك هتفضحنا".. إلهام شاهين تكشف أسرارا عن والدها لأول مرة "فيديو"

غالية مش رخيصة.. أحمد سعد يتغزل في زوجته والأخيرة تكيد مطلقاته

وزير التعليم يوضح حالات غلق المدارس بسبب كورونا

المزيد

ساحة رأي

كواعب أحمد البراهمي تكتب: مصر في عهد «السيسي»

رجب الشرنوبي يكتب: بحر البقر.. آلام الماضي وآمال المستقبل

د. علاء الشال يكتب: لقاح كورونا وواجب الوقت

أحمد شيخو يكتب: الأزمة في تركيا الدولة والسلطة

د. جيهان فرحات تكتب: تاريخ مبدعات مصر في الفن التشكيلي

رمضان البيه يكتب: العقائد في الإسلام «2»

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

نيفين منصور

أنت تري ولكن هل أنت مبصر؟

رشا شكر

عودة للحياة مع أفلام السينما العالمية

د. جهاد عودة

«جيوبلوتكس الفوضى وتجديد الطلبان»: فك الارتباط التدريجى السعودى الطلبانى

مروة لطفي

الشيخوخة ليست سن

شريف سمير

«اليوتيوبر» المحترم .. و«البلوجر» المفيد!

د.على ثابت

المرضى والسوق المغلق

مني أحمد

ناصر الحاضر دائمًا

هويدا دويدار

كرماء ولكن !

اﻟﻤﺰﻳﺪ