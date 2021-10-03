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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

سيارات

سعر ومواصفات بي ام دبليو X4 موديل 2021 في مصر ..صور

سعر ومواصفات بي ام
سعر ومواصفات بي ام دبليو X4 موديل 2021 في مصر

يتألق الصانع البافاري بي ام دبليو داخل السوق المصري بالعديد من الطرازات القوية، ومنها النسخة X4 موديل 2021 والتي تنتمي إلى فئة السيارات الرياضية متعددة الاستخدامات SUV، حيث تضم حزمة من التجهيزات الفنية مع عناصر الحماية والأمان إلى جانب انظمة الرفاهية والتحكم وبرامج دعم قائد المركبة.

مواصفات السيارة بي ام دبليو X4 موديل 2021

 

تستمد السيارة بي ام دبليو X4 موديل 2021 قوتها من محرك رباعي الاسطوانات، سعة 2000 سي سي، يستطيع أن ينتج قوة قدرها 252 حصانا، وعزم اقصى للدوران يبلغ 350 نيوتن/متر، مقترن بعلبة تروس اوتوماتيكية تتكون من 8 سرعات، يمكنها نقل السرعة عبر منظومة الدفع الكلي، بينما يبلغ سرعتها القصوى إلى 340 كيلومتر في الساعة.

ومن خلال هذه القدرات الفنية تستطيع السيارة بي ام دبليو X4 موديل 2021 أن تتسارع من وضع الثبات 0 حتى تصل إلى سرعة 100 كيلومتر في الساعة، خلال فترة زمنية تستغرق 6.3 ثانية، مع معدل استهلاك للوقود يقدر بـ 7.6 لتر عندما تخوض السيارة مسافات تبلغ 100 كيلومتر.

تأتي السيارة بي ام دبليو X4 موديل 2021 بخزان وقود يسع لـ 65 لتر، بينما جاءت بقياسات هيكلية بلغت 4.752 متر، وبعرض يبلغ 1.918 متر، و 1.621 متر للارتفاع، بينما ترتكز على قاعدة عجلات بطول 2.864 متر، مع صندوق خلفي يتسع إلى 500 لتر، وعجلات رياضية مدعومة بجنوط معدنية ذات تصميم هندسي انيق، كما تظر بشبكات أمامية متعددة المقاطع مطلية بالكروم، و مصابيح أمامية زينون، ومصابيح نهارية تعمل بتقنية LEDLIGHT.

كما تحتوي السيارة بي ام دبليو X4 موديل 2021 على فرامل ABS، و EBD، و خاصية دعم الفرامل BA، ونظام الثبات الديناميكي، وخاصية تجاوز المرتفعات والتعامل مع المنحدرات، ومستشعرات حركة أمامية وخلفية، وكاميرا لسهولة التحكم، و خاصية متابعة ضغط الاطارات، وقفل مركزي، وزجاج كهربائي للاربعة نوافذ، و انذار ضط السرقات، ومنظومة الوسائد الهوائية AIRBAGS.

أسعار السيارة بي ام دبليو X4 موديل 2021 داخل السوق المصري 

 

وتقدم السيارة بي ام دبليو X4 موديل 2021 داخل السوق المصري عبر فئة واحدة من التجهيزات بقيمة قدرها ميلون و 500 الف جنيه.

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