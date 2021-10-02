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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

اقتصاد

النشرة الاقتصادية..المالية تطرح أذون خزانة بقيمة 17.5 مليار جنيه.. وبدء تطبيق منظومة الـACI

الجمارك
الجمارك

ينشر موقع صدي البلد الإخباري، أبرز الأحداث والفعاليات الاقتصادية علي مدار اليوم السبت وهي كالأتي:

المالية تطرح أذون خزانة بقيمة 17.5 مليار جنيه..غدا

تطرح وزارة المالية، غدا الأحد،  أذون خزانة لأجلي 91 و273 يوما، بقيمة إجمالية تبلغ 17.5 مليار جنيه؛ لتدبير الفجوة التمويلية بالموازنة العامة للدولة.

البنك المركزي: ارتفاع النقد المصدر لـ 721.714 مليار جنيه في يونيو 2021

من أول أكتوبر | قرار من وزارة المالية يخص هذه الجهات بالدولة

بـ 2 مليون جنيه.. كيف تحصل على قرض شخصي بدون ضامن من البنوك
تستهدف البنوك  تحفيز عملاءها للاستثمار في مدخراتهم أو الحصول علي تمويل لاحتياجاتهم، ضمن توجهات الجهاز المصرفي المصري ممثل في البنك المركزي؛ بتعظيم استفادة الأفراد والشركات من الخدمات التي تتيحها البنوك وخصوصا الخدمات البنكية الرقمية.
 

رئيس صندوق التنمية الحضرية ومحافظ الغربية يناقشان تطوير المناطق العشوائية

ناقش المهندس خالد صديق مدير صندوق التنمية الحضرية و الدكتور طارق رحمى محافظ الغربية تطوير عدد من المشروعات بالغربية وذلك ضمن خطة المحافظة ‏والصندوق لتطوير عواصم المحافظات والمدن الكبرى والمناطق العشوائية‎. 
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الجمارك تبدأ تطبيق منظومة التسجيل المسبق عن الشحنات ACI.. تفاصيل
طبقت مصلحة الجمارك المصرية فعليا علي مستوي الموانئ والمنافذ الجمركية البحرية كمرحلة أولي؛ منظومة التسجيل المسبق عن الشحنات والرسائل الجمركية ACI، والتي تستهدف وزارة المالية عدم السماح بالافراج عن أي شحنة من الموانئ والمنافذ الجمركية المختلفة بدون تسجيلها او معروف بياناتها.


البنك المركزي: ارتفاع النقد المصدر لـ 721.714 مليار جنيه في يونيو 2021
ارتفع حجم النقود التي أصدرها الجهاز المصرفي بنهاية يونيو الماضي إلي 721.714 مليار جنيه مقابل 719.35 مليار جنيه في مايو السابق ومقارنة بـ 691.623 مليار جنيه في إبريل من نفس العام.


استقرار سعر صرف الدولار في البنوك ..اليوم
استقر سعر صرف الدولار أمام الجنيه المصري في ختام تعاملات اليوم السبت، بدون أي تغيير وذلك منذ الخميس الماضي علي مستوي البنوك العاملة بمصر.

أذون الخزانة

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